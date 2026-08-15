Rayados vs FC Juárez se enfrentan el sábado 15 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 3-1 del Monterrey.

Rayados vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Rayados vs FC Juárez en la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 3-1.

Pronóstico: Rayados 3-1 FC Juárez

Rayados vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos

Delantero: Diego Ross

Rayados es amplio favorito para derrotar al FC Juárez en la Liga MX (Jorge Martinez / MEXSPORT)

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado.

Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho y Monchu Rodríguez

Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán

Rayados vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Rayados vs FC Juárez se jugará el sábado 15 de agosto a las 19:10 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.