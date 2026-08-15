Rayados vs FC Juárez se enfrentan el sábado 15 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 3-1 del Monterrey.
Rayados vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico para el Rayados vs FC Juárez en la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 3-1.
Pronóstico: Rayados 3-1 FC Juárez
Rayados vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Ross
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado.
- Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho y Monchu Rodríguez
- Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán
Rayados vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Rayados vs FC Juárez se jugará el sábado 15 de agosto a las 19:10 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.
- Partido: Rayados vs FC Juárez
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX