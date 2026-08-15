Rayados vs FC Juárez se enfrentan el sábado 15 de agosto en la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 3-1 del Monterrey.

Rayados vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Rayados vs FC Juárez en la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los regios con marcador de 3-1.

Pronóstico: Rayados 3-1 FC Juárez

Rayados vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs FC Juárez, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.

Rayados

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
  • Delantero: Diego Ross
Rayados elimina a Nashville y se acerca a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.
Rayados es amplio favorito para derrotar al FC Juárez en la Liga MX (Jorge Martinez / MEXSPORT)

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado.
  • Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho y Monchu Rodríguez
  • Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán

Rayados vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Rayados vs FC Juárez se jugará el sábado 15 de agosto a las 19:10 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.

  • Partido: Rayados vs FC Juárez
  • Fase: Jornada 4 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
  • Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX