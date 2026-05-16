La quinta edición del festival de música Tecate Emblema 2026 está por llegar con sus conciertos al Autódromo Hermanos Rodríguez este 16 y 17 de mayo.

Así que prepárate para disfrutar de toda la música del Tecate Emblema 2026, pues los artistas que estarán en concierto en esta edición son:

  • Jonas Brothers
  • Gloria Trevi
  • Louis Tomlinson
  • LP
  • Kenia OS
  • Cazzu
  • Sech
  • Zara Larsson
  • Mika
  • Lost Frequencies
  • Lola Índigo
  • Orville Peck
  • Ha*Ash
  • Paris Hilton (DJ Set)
  • RuPaul
  • Pedro Sampaio
  • NSQK
  • Christian Chávez
  • Jotdog
  • Joaquina
  • Ivana
  • Juan Duque
  • Rafa Pabón
  • Hercules & Love Affair (Live)
  • Santos Bravos
  • Emjay
  • Faz
  • Juliana
  • Bruses
  • Alan Navarro
  • Alanis Yuki
  • Along
  • Gottmik
Horario por escenario del sábado 16 de mayo en el Tecate Emblema 2026

Estos serán los horarios en los 3 escenarios del Tecate Emblema 2026 para el sábado 16 de mayo:

  • Tecate Main Stage
  1. Juan Duque — 15:40 a 16:30
  2. Christian Chávez — 17:00 a 17:50
  3. Orville Peck — 18:10 a 19:20
  4. Cazzu — 20:00 a 21:20
  5. Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
  6. Jonas Brothers — 00:00 a 01:30
  • Park Stage
  1. Anasof — 15:30 a 16:10
  2. Faz — 16:30 a 17:10
  3. Along — 17:50 a 18:30
  4. Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
  5. Mika — 21:05 a 22:05
  6. LP — 23:00 a 00:00
  7. Lost Frequencies — 00:40 a 02:00
  • Dream Stage
  1. Joaquina — 16:00 a 16:50
  2. Ivana — 17:20 a 18:10
  3. Bruses — 18:40 a 19:40
  4. Jot Dog — 20:10 a 21:10
  5. Ru Paul — 21:50 a 23:00
  6. Flamingo Tú Tú — 23:30 a 00:45
Horario por escenario del domingo 17 de mayo en el Tecate Emblema 2026

Por escenario los horarios en el Tecate Emblema 2026 del domingo 17 de mayo son:

  • Tecate Main Stage
  1. Juliana — 15:40 a 16:30
  2. Sech — 17:00 a 17:50
  3. Ha*Ash — 18:10 a 19:20
  4. Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
  5. Kenia OS — 22:10 a 23:52
  6. Paris Hilton — 00:30 a 01:50
  • Park Stage
  1. Manú — 15:30 a 16:10
  2. Emjay — 16:50 a 17:30
  3. Música Para Volar Juntos — 18:00 a 18:40
  4. Santos Bravos — 19:20 a 19:50
  5. Zara Larsson — 20:50 a 21:50
  6. NSQK — 23:00 a 00:00
  7. Bautista — 00:40 a 02:00
  • Dream Stage
  1. Alan Navarro — 16:00 a 16:50
  2. Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
  3. Lola Indigo — 18:40 a 19:40
  4. Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
  5. Gottmik — 21:40 a 22:50
  6. Rafa Pabón — 00:00 a 00:40
