La quinta edición del festival de música Tecate Emblema 2026 está por llegar con sus conciertos al Autódromo Hermanos Rodríguez este 16 y 17 de mayo.
Así que prepárate para disfrutar de toda la música del Tecate Emblema 2026, pues los artistas que estarán en concierto en esta edición son:
- Jonas Brothers
- Gloria Trevi
- Louis Tomlinson
- LP
- Kenia OS
- Cazzu
- Sech
- Zara Larsson
- Mika
- Lost Frequencies
- Lola Índigo
- Orville Peck
- Ha*Ash
- Paris Hilton (DJ Set)
- RuPaul
- Pedro Sampaio
- NSQK
- Christian Chávez
- Jotdog
- Joaquina
- Ivana
- Juan Duque
- Rafa Pabón
- Hercules & Love Affair (Live)
- Santos Bravos
- Emjay
- Faz
- Juliana
- Bruses
- Alan Navarro
- Alanis Yuki
- Along
- Gottmik
Horario por escenario del sábado 16 de mayo en el Tecate Emblema 2026
Estos serán los horarios en los 3 escenarios del Tecate Emblema 2026 para el sábado 16 de mayo:
- Tecate Main Stage
- Juan Duque — 15:40 a 16:30
- Christian Chávez — 17:00 a 17:50
- Orville Peck — 18:10 a 19:20
- Cazzu — 20:00 a 21:20
- Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
- Jonas Brothers — 00:00 a 01:30
- Park Stage
- Anasof — 15:30 a 16:10
- Faz — 16:30 a 17:10
- Along — 17:50 a 18:30
- Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
- Mika — 21:05 a 22:05
- LP — 23:00 a 00:00
- Lost Frequencies — 00:40 a 02:00
- Dream Stage
- Joaquina — 16:00 a 16:50
- Ivana — 17:20 a 18:10
- Bruses — 18:40 a 19:40
- Jot Dog — 20:10 a 21:10
- Ru Paul — 21:50 a 23:00
- Flamingo Tú Tú — 23:30 a 00:45
Horario por escenario del domingo 17 de mayo en el Tecate Emblema 2026
Por escenario los horarios en el Tecate Emblema 2026 del domingo 17 de mayo son:
- Tecate Main Stage
- Juliana — 15:40 a 16:30
- Sech — 17:00 a 17:50
- Ha*Ash — 18:10 a 19:20
- Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
- Kenia OS — 22:10 a 23:52
- Paris Hilton — 00:30 a 01:50
- Park Stage
- Manú — 15:30 a 16:10
- Emjay — 16:50 a 17:30
- Música Para Volar Juntos — 18:00 a 18:40
- Santos Bravos — 19:20 a 19:50
- Zara Larsson — 20:50 a 21:50
- NSQK — 23:00 a 00:00
- Bautista — 00:40 a 02:00
- Dream Stage
- Alan Navarro — 16:00 a 16:50
- Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
- Lola Indigo — 18:40 a 19:40
- Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
- Gottmik — 21:40 a 22:50
- Rafa Pabón — 00:00 a 00:40