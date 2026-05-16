La banda de rock originaria de Monterrey, Jumbo llega en concierto al Teatro Metropólitan este sábado 16 de mayo.

Así que prepárate para disfrutar con el setlist y telonero para el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan; estos son los detalles:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche
Jumbo se presenta el sábado 16 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan
Jumbo se presenta el sábado 16 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan (Cortesía)

Setlist para Jumbo en el Teatro Metropólitan del 16 de mayo

El Tour 2026 de Jumbo llega al Teatro Metropólitan hoy 16 de mayo con lo mejor de la música de la banda mexicana, así como lo más nuevo para gusto de los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:

  1. Resonante Silencio
  2. Cada vez que me voy
  3. Día
  4. Dilata
  5. En repetición
  6. Monotransistor
  7. Llevame contigo
  8. Aquí Vas
  9. Audiorama
  10. Salta del Avión
  11. Te extrañaré
  12. Bla bla bla
  13. Infinito Mar
  14. A veces
  15. Vacaciones en el manicomio
  16. Después
  17. Voy a Quedarme
  18. Fotografía
  19. Sin respuesta
  20. Cámara lenta
  21. Adiós inocencia
  22. Rockstar
  23. Siento que...
  24. Aquí
  25. Libertad
  26. Superactriz