La banda de rock originaria de Monterrey, Jumbo llega en concierto al Teatro Metropólitan este sábado 16 de mayo.

Así que prepárate para disfrutar con el setlist y telonero para el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche

Jumbo se presenta el sábado 16 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan (Cortesía)

Setlist para Jumbo en el Teatro Metropólitan del 16 de mayo

El Tour 2026 de Jumbo llega al Teatro Metropólitan hoy 16 de mayo con lo mejor de la música de la banda mexicana, así como lo más nuevo para gusto de los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan sean los siguientes: