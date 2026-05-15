Nuevamente el cantante español Miguel Bosé está de regreso este 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional en concierto.

Así que presta atención que te tenemos los detalles del setlist, telonero y demás para los conciertos de Miguel Bosé en Auditorio Nacional:

  • 15 de mayo
  1. Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:30 de la noche
  3. Telonero: No se tendrá invitado especial previo
  4. Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente
  5. Duración: Se estima 2 horas de música
  6. Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
  • 16 de mayo
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:00 de la noche
  3. Telonero: No se tendrá invitado especial previo
  4. Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente
  5. Duración: Se estima 2 horas de música
  6. Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Miguel Bosé
Miguel Bosé (Instagram/@miguelbose)

Setlist para el concierto de Miguel Bosé en Auditorio Nacional del 15 y 16 de mayo

El setlist de canciones para el concierto de Miguel Bosé del 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional será un recorrido musical con sus mejores éxitos en vivo en su Importante Tour 2026.

Por lo que se espera que el setlist de canciones de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional tenga los siguientes temas:

  1. Mirarte
  2. Duende
  3. El hijo del Capitán Trueno
  4. Nena 99
  5. Aire soy
  6. Bambú
  7. Este mundo va
  8. Sereno
  9. Solo sí
  10. Hacer por hacer
  11. Como un lobo
  12. Nada particular
  13. Olvídame tú
  14. Sevilla
  15. Amiga
  16. Creo en ti
  17. Partisano
  18. Puede que
  19. Morena mía
  20. Si tú no vuelves
  21. Amante bandido
  22. Te amaré
  23. Don Diablo
  24. Por ti