Nuevamente el cantante español Miguel Bosé está de regreso este 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional en concierto.

Así que presta atención que te tenemos los detalles del setlist, telonero y demás para los conciertos de Miguel Bosé en Auditorio Nacional:

15 de mayo

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche Telonero: No se tendrá invitado especial previo Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

16 de mayo

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche Telonero: No se tendrá invitado especial previo Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Miguel Bosé (Instagram/@miguelbose)

Setlist para el concierto de Miguel Bosé en Auditorio Nacional del 15 y 16 de mayo

El setlist de canciones para el concierto de Miguel Bosé del 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional será un recorrido musical con sus mejores éxitos en vivo en su Importante Tour 2026.

Por lo que se espera que el setlist de canciones de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional tenga los siguientes temas: