Prepárate para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 16 de mayo.
Caifanes hará vibrar el escenario del Palacio de los Deportes en un concierto especial para sus fanáticos.
Setlist del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes
El setlist para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes del sábado 16 de mayo, sería este:
- Aquí no es así
- Debajo de tu piel
- Nunca te doblarás
- Para que no digas que no pienso en ti
- Miedo
- Miércoles de ceniza
- Viaje astral
- Nada
- Los dioses ocultos
- Y caíste
- Cuéntame tu vida
- Mátenme porque me muero
- Nubes
- Viento
- No dejes que...
- Afuera
- Himno nacional mexicano
- Antes de que nos olviden
- Clandestino
- Pachuco
- Te lo pido por favor
- La célula que explota
- La negra Tomasa
Horario del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes
El concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes tendrá este horario para el 16 de mayo:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes.
No obstante, se espera una show en vivo bastante especial, ya que la banda mexicana interpretará sus mejores temas, aquellos que marcaron una generación.