Prepárate para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 16 de mayo.

Caifanes hará vibrar el escenario del Palacio de los Deportes en un concierto especial para sus fanáticos.

Setlist del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

El setlist para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes del sábado 16 de mayo, sería este:

Aquí no es así

Debajo de tu piel

Nunca te doblarás

Para que no digas que no pienso en ti

Miedo

Miércoles de ceniza

Viaje astral

Nada

Los dioses ocultos

Y caíste

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Nubes

Viento

No dejes que...

Afuera

Himno nacional mexicano

Antes de que nos olviden

Clandestino

Pachuco

Te lo pido por favor

La célula que explota

La negra Tomasa

Caifanes (@caifanesmex / Instagram)

Horario del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

El concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes tendrá este horario para el 16 de mayo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Caifanes (Instagram/@caifanesmex)

Telonero del concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes.

No obstante, se espera una show en vivo bastante especial, ya que la banda mexicana interpretará sus mejores temas, aquellos que marcaron una generación.