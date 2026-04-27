Conoce la agenda de conciertos en CDMX en mayo 2026. Aquí las fechas, artistas y sedes.

La Ciudad de México tendrá una atractiva cartelera de conciertos. Este es el calendario de mayo:

Lorde, 1 de mayo en el Palacio de los Deportes

LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center

Mi Amigo Invencible, 2 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional

Ricardo Montaner, 5 de mayo en el Auditorio Nacional

BTS, 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros

Grupo Frontera, 8 de mayo en la Arena CDMX

Winona Riders, 8 de mayo en Foro Puebla

Cris MJ, 9 de mayo en el Palacio de los Deportes

Chucho Rivas, 9 de mayo en el Foro Puebla

Megadeth, 10 y 11 de mayo en la Arena CDMX

Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropólitan

J Balvin, 14 de mayo en el Palacio de los Deportes

Alicia Villarreal, 14 de mayo en el Auditorio Nacional

Talco, 15 de mayo Pabellón Oeste Palacio de los Deportes

Yung Beef, 15 de mayo en Pepsi Center WTC

Intocable, 16 de mayo en la Plaza de Toros México

Caifanes, 16 de mayo en el Palacio de los Deportes

Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes

Carlos Rivera, 19 de mayo en la Plaza de Toros México

Diego Torres, 21 de mayo en el Teatro Metropólitan

Marco Antonio Solís, 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Sebastián Yatra, 23 de mayo en el Palacio de los Deportes

System of a Down, 27 de mayo en el Estadio GNP Seguros

Mau y Ricky, 28 de mayo en el Teatro Metropólitan

Mon Laferte, 29 de mayo en el Palacio de los Deportes

Christian Nodal, 29 de mayo en Plaza de Toros México

Alizée, 29 de mayo en La Maraka

Caifanes, 29 y 30 de mayo en el Auditorio Nacional

Culture Wars, 30 de mayo en el Foro Puebla

Oliver Tree, 30 de mayo en Pabellón Oeste

Conciertos en CDMX mayo 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para mayo 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

Ricardo Montaner: 5 de mayo

Chayanne: 6 de mayo

Edith Márquez: 9 de mayo

Alicia Villarreal, 14 de mayo

Miguel Bosé: 15 y 16 de mayo

Yuri: 20 de mayo

La La Love You: 22 de mayo

Reyli Barba: 27 de mayo

Emmanuel & Mijares: 28 de mayo

Caifanes: 29 y 30 de mayo

Caifanes (Instagram | @caifanesmex)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Lunario

Los conciertos para mayo 2026 en Lunario son estos:

Mi Amigo Invencible: 2 mayo

Iñigo Quintero: 5 de mayo

Alejandro Filio: 7 de mayo

Jorge Muñiz: 9 de mayo

Carlos Cuevas: 10 de mayo

Arath Herce: 15 de mayo

Café Quijano: 16 de mayo

Dave Bolaño: 17 de mayo

Grupo Yndio: 20 de mayo

Dani Fernández: 21 de mayo

Viva Suecia: 23 de mayo

La Orquesta de la Luz: 27 de mayo

Usted Señálemelo: 28 de mayo

Mafalda Cardenal: 29 de mayo

Leire Martínez: 30 de mayo

Hadrian: 31 de mayo

Mi Amigo Invencible en CDMX (Mi Amigo Invencible / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para mayo 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

Lorde: 1 de mayo

Cris MJ, 9 y 10 de mayo

J Balvin, 14 y 15 de mayo

Caifanes, 16 de mayo

Korn, 19 de mayo

Sebastián Yatra, 23 de mayo

Camilo Séptimo: 28 de mayo

Mon Laferte, 29, 30 y 31 de mayo

Mon Laferte (Instagram/@monlaferte)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes

Los conciertos para mayo 2026 en el Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:

Leisure: 7 de mayo

Talco: 15 de mayo

Porter Robinson: 16 de mayo

The Academy Is: 23 de mayo

Oliver Tree: 30 de mayo

Oliver Tree (Oliver Tree / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos para mayo 2026 en Estadio GNP Seguros son estos:

BTS: 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros

Marco Antonio Solís: 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros

System of a Down: 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros

System of a Down (System of a Down / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para mayo 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center

Marc Martel - One Vision of Queen: 14 de mayo

Yung Beef, 15 de mayo en Pepsi Center WTC

Romantic Tonic Fest: 16 de mayo

Wolf Alice: 20 de mayo

Conciertos en CDMX mayo 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos para mayo 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

Eliades Ochoa: 1 de mayo

Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo

Guillotina: 14 de mayo

Bersuit Vergarabat: 15 de mayo

Jumbo: 16 de mayo

Diego Torres, 21 de mayo

Mau y Ricky, 28 de mayo

Diego Torres (Instagram | Diego Torres)

Conciertos en CDMX mayo 2026: La Maraka

Los conciertos para mayo 2026 en La Maraka son estos:

Men at Work: 2 de mayo

t.A.T.u: 7 y 8 de mayo

Francisco Céspedes: 9 de mayo

Paty Cantú: 15 y 16 de mayo

Kaleo: 17 de mayo

Gipsy Kings: 24 de mayo

Alizée: 28 y 29 de mayo

Alizée (Alizée / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Arena CDMX

Los conciertos para mayo 2026 en Arena CDMX son estos:

Laura Pausini: 2 de mayo

Grupo Frontera, 8 de mayo

Megadeth, 10 y 11 de mayo

El Haragán y Cía: 17 de mayo

Pequeños Musical: 22 de mayo

Inspector: 23 de mayo

Laura Pausini (@laurapausini)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Foro Puebla

Los conciertos para mayo 2026 en Foro Puebla son estos:

Iza TKM: 2 de mayo

Winona Riders: 8 de mayo

Chucho Rivas: 9 de mayo

Everglow: 13 de mayo

Marc Seguí: 16 de mayo

Plastikboy, Mori y Soultade: 29 de mayo

Culture Wars: 30 de mayo

Winona Riders (@winona.riders / Instagram)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Auditorio BB

Los conciertos para mayo 2026 en Auditorio BB son estos:

El de la Guitarra: 8 de mayo

Alex Ferreira: 22 de mayo

Conciertos en CDMX mayo 2026: Plaza de Toros

Los conciertos para mayo 2026 en la Plaza de Toros son estos:

Carlos Rivera: 9 de mayo

Intocable: 16 de mayo

Banda MS: 23 de mayo

Christian Nodal: 29 de mayo