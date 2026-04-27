Conoce la agenda de conciertos en CDMX en mayo 2026. Aquí las fechas, artistas y sedes.
La Ciudad de México tendrá una atractiva cartelera de conciertos. Este es el calendario de mayo:
- Lorde, 1 de mayo en el Palacio de los Deportes
- LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center
- Mi Amigo Invencible, 2 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional
- Ricardo Montaner, 5 de mayo en el Auditorio Nacional
- BTS, 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros
- Grupo Frontera, 8 de mayo en la Arena CDMX
- Winona Riders, 8 de mayo en Foro Puebla
- Cris MJ, 9 de mayo en el Palacio de los Deportes
- Chucho Rivas, 9 de mayo en el Foro Puebla
- Megadeth, 10 y 11 de mayo en la Arena CDMX
- Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropólitan
- J Balvin, 14 de mayo en el Palacio de los Deportes
- Alicia Villarreal, 14 de mayo en el Auditorio Nacional
- Talco, 15 de mayo Pabellón Oeste Palacio de los Deportes
- Yung Beef, 15 de mayo en Pepsi Center WTC
- Intocable, 16 de mayo en la Plaza de Toros México
- Caifanes, 16 de mayo en el Palacio de los Deportes
- Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes
- Carlos Rivera, 19 de mayo en la Plaza de Toros México
- Diego Torres, 21 de mayo en el Teatro Metropólitan
- Marco Antonio Solís, 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros
- Sebastián Yatra, 23 de mayo en el Palacio de los Deportes
- System of a Down, 27 de mayo en el Estadio GNP Seguros
- Mau y Ricky, 28 de mayo en el Teatro Metropólitan
- Mon Laferte, 29 de mayo en el Palacio de los Deportes
- Christian Nodal, 29 de mayo en Plaza de Toros México
- Alizée, 29 de mayo en La Maraka
- Caifanes, 29 y 30 de mayo en el Auditorio Nacional
- Culture Wars, 30 de mayo en el Foro Puebla
- Oliver Tree, 30 de mayo en Pabellón Oeste
Conciertos en CDMX mayo 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos para mayo 2026 en el Auditorio Nacional son estos:
- Ricardo Montaner: 5 de mayo
- Chayanne: 6 de mayo
- Edith Márquez: 9 de mayo
- Alicia Villarreal, 14 de mayo
- Miguel Bosé: 15 y 16 de mayo
- Yuri: 20 de mayo
- La La Love You: 22 de mayo
- Reyli Barba: 27 de mayo
- Emmanuel & Mijares: 28 de mayo
- Caifanes: 29 y 30 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Lunario
Los conciertos para mayo 2026 en Lunario son estos:
- Mi Amigo Invencible: 2 mayo
- Iñigo Quintero: 5 de mayo
- Alejandro Filio: 7 de mayo
- Jorge Muñiz: 9 de mayo
- Carlos Cuevas: 10 de mayo
- Arath Herce: 15 de mayo
- Café Quijano: 16 de mayo
- Dave Bolaño: 17 de mayo
- Grupo Yndio: 20 de mayo
- Dani Fernández: 21 de mayo
- Viva Suecia: 23 de mayo
- La Orquesta de la Luz: 27 de mayo
- Usted Señálemelo: 28 de mayo
- Mafalda Cardenal: 29 de mayo
- Leire Martínez: 30 de mayo
- Hadrian: 31 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos para mayo 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- Lorde: 1 de mayo
- Cris MJ, 9 y 10 de mayo
- J Balvin, 14 y 15 de mayo
- Caifanes, 16 de mayo
- Korn, 19 de mayo
- Sebastián Yatra, 23 de mayo
- Camilo Séptimo: 28 de mayo
- Mon Laferte, 29, 30 y 31 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes
Los conciertos para mayo 2026 en el Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:
- Leisure: 7 de mayo
- Talco: 15 de mayo
- Porter Robinson: 16 de mayo
- The Academy Is: 23 de mayo
- Oliver Tree: 30 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Estadio GNP Seguros
Los conciertos para mayo 2026 en Estadio GNP Seguros son estos:
- BTS: 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros
- Marco Antonio Solís: 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros
- System of a Down: 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros
Conciertos en CDMX mayo 2026: Pepsi Center WTC
Los conciertos para mayo 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:
- LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center
- Marc Martel - One Vision of Queen: 14 de mayo
- Yung Beef, 15 de mayo en Pepsi Center WTC
- Romantic Tonic Fest: 16 de mayo
- Wolf Alice: 20 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Teatro Metropólitan
Los conciertos para mayo 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:
- Eliades Ochoa: 1 de mayo
- Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo
- Guillotina: 14 de mayo
- Bersuit Vergarabat: 15 de mayo
- Jumbo: 16 de mayo
- Diego Torres, 21 de mayo
- Mau y Ricky, 28 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: La Maraka
Los conciertos para mayo 2026 en La Maraka son estos:
- Men at Work: 2 de mayo
- t.A.T.u: 7 y 8 de mayo
- Francisco Céspedes: 9 de mayo
- Paty Cantú: 15 y 16 de mayo
- Kaleo: 17 de mayo
- Gipsy Kings: 24 de mayo
- Alizée: 28 y 29 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Arena CDMX
Los conciertos para mayo 2026 en Arena CDMX son estos:
- Laura Pausini: 2 de mayo
- Grupo Frontera, 8 de mayo
- Megadeth, 10 y 11 de mayo
- El Haragán y Cía: 17 de mayo
- Pequeños Musical: 22 de mayo
- Inspector: 23 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Foro Puebla
Los conciertos para mayo 2026 en Foro Puebla son estos:
- Iza TKM: 2 de mayo
- Winona Riders: 8 de mayo
- Chucho Rivas: 9 de mayo
- Everglow: 13 de mayo
- Marc Seguí: 16 de mayo
- Plastikboy, Mori y Soultade: 29 de mayo
- Culture Wars: 30 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Auditorio BB
Los conciertos para mayo 2026 en Auditorio BB son estos:
- El de la Guitarra: 8 de mayo
- Alex Ferreira: 22 de mayo
Conciertos en CDMX mayo 2026: Plaza de Toros
Los conciertos para mayo 2026 en la Plaza de Toros son estos:
- Carlos Rivera: 9 de mayo
- Intocable: 16 de mayo
- Banda MS: 23 de mayo
- Christian Nodal: 29 de mayo