Conoce la agenda de conciertos en CDMX en mayo 2026. Aquí las fechas, artistas y sedes.

La Ciudad de México tendrá una atractiva cartelera de conciertos. Este es el calendario de mayo:

  • Lorde, 1 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center
  • Mi Amigo Invencible, 2 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Ricardo Montaner, 5 de mayo en el Auditorio Nacional
  • BTS, 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros
  • Grupo Frontera, 8 de mayo en la Arena CDMX
  • Winona Riders, 8 de mayo en Foro Puebla
  • Cris MJ, 9 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • Chucho Rivas, 9 de mayo en el Foro Puebla
  • Megadeth, 10 y 11 de mayo en la Arena CDMX
  • Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropólitan
  • J Balvin, 14 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • Alicia Villarreal, 14 de mayo en el Auditorio Nacional
  • Talco, 15 de mayo Pabellón Oeste Palacio de los Deportes
  • Yung Beef, 15 de mayo en Pepsi Center WTC
  • Intocable, 16 de mayo en la Plaza de Toros México
  • Caifanes, 16 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • Carlos Rivera, 19 de mayo en la Plaza de Toros México
  • Diego Torres, 21 de mayo en el Teatro Metropólitan
  • Marco Antonio Solís, 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros
  • Sebastián Yatra, 23 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • System of a Down, 27 de mayo en el Estadio GNP Seguros
  • Mau y Ricky, 28 de mayo en el Teatro Metropólitan
  • Mon Laferte, 29 de mayo en el Palacio de los Deportes
  • Christian Nodal, 29 de mayo en Plaza de Toros México
  • Alizée, 29 de mayo en La Maraka
  • Caifanes, 29 y 30 de mayo en el Auditorio Nacional
  • Culture Wars, 30 de mayo en el Foro Puebla
  • Oliver Tree, 30 de mayo en Pabellón Oeste

Conciertos en CDMX mayo 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para mayo 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

  • Ricardo Montaner: 5 de mayo
  • Chayanne: 6 de mayo
  • Edith Márquez: 9 de mayo
  • Alicia Villarreal, 14 de mayo
  • Miguel Bosé: 15 y 16 de mayo
  • Yuri: 20 de mayo
  • La La Love You: 22 de mayo
  • Reyli Barba: 27 de mayo
  • Emmanuel & Mijares: 28 de mayo
  • Caifanes: 29 y 30 de mayo
Caifanes
Caifanes (Instagram | @caifanesmex)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Lunario

Los conciertos para mayo 2026 en Lunario son estos:

  • Mi Amigo Invencible: 2 mayo
  • Iñigo Quintero: 5 de mayo
  • Alejandro Filio: 7 de mayo
  • Jorge Muñiz: 9 de mayo
  • Carlos Cuevas: 10 de mayo
  • Arath Herce: 15 de mayo
  • Café Quijano: 16 de mayo
  • Dave Bolaño: 17 de mayo
  • Grupo Yndio: 20 de mayo
  • Dani Fernández: 21 de mayo
  • Viva Suecia: 23 de mayo
  • La Orquesta de la Luz: 27 de mayo
  • Usted Señálemelo: 28 de mayo
  • Mafalda Cardenal: 29 de mayo
  • Leire Martínez: 30 de mayo
  • Hadrian: 31 de mayo
Mi Amigo Invencible en CDMX
Mi Amigo Invencible en CDMX (Mi Amigo Invencible / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos para mayo 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • Lorde: 1 de mayo
  • Cris MJ, 9 y 10 de mayo
  • J Balvin, 14 y 15 de mayo
  • Caifanes, 16 de mayo
  • Korn, 19 de mayo
  • Sebastián Yatra, 23 de mayo
  • Camilo Séptimo: 28 de mayo
  • Mon Laferte, 29, 30 y 31 de mayo
Mon Laferte
Mon Laferte (Instagram/@monlaferte)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes

Los conciertos para mayo 2026 en el Pabellón del Palacio de los Deportes son estos:

  • Leisure: 7 de mayo
  • Talco: 15 de mayo
  • Porter Robinson: 16 de mayo
  • The Academy Is: 23 de mayo
  • Oliver Tree: 30 de mayo
Oliver Tree en Pabellón Oeste: fecha, boletos y preventa del concierto
Oliver Tree (Oliver Tree / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos para mayo 2026 en Estadio GNP Seguros son estos:

  • BTS: 7, 9 y 10 de mayo en Estadio GNP Seguros
  • Marco Antonio Solís: 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros
  • System of a Down: 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros
System of a Down
System of a Down (System of a Down / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Pepsi Center WTC

Los conciertos para mayo 2026 en el Pepsi Center WTC son estos:

  • LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center
  • Marc Martel - One Vision of Queen: 14 de mayo
  • Yung Beef, 15 de mayo en Pepsi Center WTC
  • Romantic Tonic Fest: 16 de mayo
  • Wolf Alice: 20 de mayo

Conciertos en CDMX mayo 2026: Teatro Metropólitan

Los conciertos para mayo 2026 en el Teatro Metropólitan son estos:

  • Eliades Ochoa: 1 de mayo
  • Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo
  • Guillotina: 14 de mayo
  • Bersuit Vergarabat: 15 de mayo
  • Jumbo: 16 de mayo
  • Diego Torres, 21 de mayo
  • Mau y Ricky, 28 de mayo
Diego Torres
Diego Torres (Instagram | Diego Torres)

Conciertos en CDMX mayo 2026: La Maraka

Los conciertos para mayo 2026 en La Maraka son estos:

  • Men at Work: 2 de mayo
  • t.A.T.u: 7 y 8 de mayo
  • Francisco Céspedes: 9 de mayo
  • Paty Cantú: 15 y 16 de mayo
  • Kaleo: 17 de mayo
  • Gipsy Kings: 24 de mayo
  • Alizée: 28 y 29 de mayo
Alizée
Alizée (Alizée / Facebook)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Arena CDMX

Los conciertos para mayo 2026 en Arena CDMX son estos:

  • Laura Pausini: 2 de mayo
  • Grupo Frontera, 8 de mayo
  • Megadeth, 10 y 11 de mayo
  • El Haragán y Cía: 17 de mayo
  • Pequeños Musical: 22 de mayo
  • Inspector: 23 de mayo
Yo Canto World Tour 2025: fechas, precios y preventa de Laura Pausini en México
Laura Pausini (@laurapausini)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Foro Puebla

Los conciertos para mayo 2026 en Foro Puebla son estos:

  • Iza TKM: 2 de mayo
  • Winona Riders: 8 de mayo
  • Chucho Rivas: 9 de mayo
  • Everglow: 13 de mayo
  • Marc Seguí: 16 de mayo
  • Plastikboy, Mori y Soultade: 29 de mayo
  • Culture Wars: 30 de mayo
Winona Riders
Winona Riders (@winona.riders / Instagram)

Conciertos en CDMX mayo 2026: Auditorio BB

Los conciertos para mayo 2026 en Auditorio BB son estos:

  • El de la Guitarra: 8 de mayo
  • Alex Ferreira: 22 de mayo

Conciertos en CDMX mayo 2026: Plaza de Toros

Los conciertos para mayo 2026 en la Plaza de Toros son estos:

  • Carlos Rivera: 9 de mayo
  • Intocable: 16 de mayo
  • Banda MS: 23 de mayo
  • Christian Nodal: 29 de mayo
Carlos Rivera
Carlos Rivera (@carlosrivera / Instagram)