Importante Tour 2026 de Miguel Bosé sigue con éxito y por lo que regresa este 15 y 16 de mayo al Auditorio Nacional en concierto.

Así que presta atención a continuación todos los detalles de los conciertos de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional con el horario y hora en la que terminan:

15 de mayo

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche Telonero: No se tendrá invitado especial previo Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

16 de mayo

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche Telonero: No se tendrá invitado especial previo Setlist de canciones: 24 temas en vivo aproximadamente Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Miguel Bosé (Miguel Bosé Twitter @boseofficial)

Miguel Bosé regresa al Auditorio Nacional con Importante Tour 2026

Miguel Bosé en México vuelve con más fechas de su Importante Tour 2026 al Auditorio Nacional este 15 y 16 de mayo, así que ya tienes todo para disfrutar del show del español.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.