Ya está todo listo para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México. Te damos el setlist, horario y telonero para el 16 de mayo.

El Cultura Tour de Intocable hace escala en la Ciudad de México para un concierto especial.

Setlist para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México

Este sería el setlist para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México el 16 de mayo:

Dímelo

Llévame en tu viaje

No te vayas

Estás que le pelas

Un desengaño

Robarte un beso

Por ella

Perdedor/Ayúdame

Culpable fui (culpable soy)

Soñador eterno

Vivir sin ellas / Parece que no

Llévame contigo

Eso duelo

Te amo (para siempre)

Llueve

Contra viento y marea

Eres mi droga

¿Dónde estás?

Es mejor decir adiós

Alguien te va a hacer llorar

Aire

Me gusta mi vida

Y todo para que

Coqueta

Fuerte no soy

Sueña

Enséñame a olvidar

No me digas que no/En las garras de tu corazón

Intocable (Grupo Intocable / Facebook)

Horario del concierto de Intocable en Plaza de Toros México

Ocesa confirmó que el horario del concierto de Intocable en Plaza de Toros México para este 16 de mayo quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Intocable (Grupo Intocable / Facebook)

Telonero para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México

La agrupación Intocable no tiene telonero confirmado para su concierto del 16 de mayo.

Sin embargo, se espera una noche inolvidable en la Plaza de Toros México donde Intocable toque sus mejores temas.