Ya está todo listo para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México. Te damos el setlist, horario y telonero para el 16 de mayo.
El Cultura Tour de Intocable hace escala en la Ciudad de México para un concierto especial.
Setlist para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México
Este sería el setlist para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México el 16 de mayo:
- Dímelo
- Llévame en tu viaje
- No te vayas
- Estás que le pelas
- Un desengaño
- Robarte un beso
- Por ella
- Perdedor/Ayúdame
- Culpable fui (culpable soy)
- Soñador eterno
- Vivir sin ellas / Parece que no
- Llévame contigo
- Eso duelo
- Te amo (para siempre)
- Llueve
- Contra viento y marea
- Eres mi droga
- ¿Dónde estás?
- Es mejor decir adiós
- Alguien te va a hacer llorar
- Aire
- Me gusta mi vida
- Y todo para que
- Coqueta
- Fuerte no soy
- Sueña
- Enséñame a olvidar
- No me digas que no/En las garras de tu corazón
Horario del concierto de Intocable en Plaza de Toros México
Ocesa confirmó que el horario del concierto de Intocable en Plaza de Toros México para este 16 de mayo quedó así:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México
La agrupación Intocable no tiene telonero confirmado para su concierto del 16 de mayo.
Sin embargo, se espera una noche inolvidable en la Plaza de Toros México donde Intocable toque sus mejores temas.