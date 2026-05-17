El Haragán y Compañía están de regreso a la Arena CDMX con concierto único este domingo 17 de mayo con lo mejor de su música.

Así que fans prepárense para disfrutar que a continuación les dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de El Haragán y Compañía en Arena CDMX:

Apertura de puertas 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX (Especial)

Setlist de canciones para el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX

La Arena CDMX recibe la música del rock mexicano de la banda El Haragán y Compañía para un concierto que promete ser inolvidable para los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX sean los siguientes: