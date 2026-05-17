El Haragán y Compañía están de regreso a la Arena CDMX con concierto único este domingo 17 de mayo con lo mejor de su música.

Así que fans prepárense para disfrutar que a continuación les dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de El Haragán y Compañía en Arena CDMX:

  • Apertura de puertas 5:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
  • Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX
El Haragán y Compañía regresan a la Arena CDMX (Especial)

Setlist de canciones para el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX

La Arena CDMX recibe la música del rock mexicano de la banda El Haragán y Compañía para un concierto que promete ser inolvidable para los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX sean los siguientes:

  1. El haragán
  2. La perra brava
  3. Bajando en la esquina
  4. El chamuco
  5. En el corazón no hay nada
  6. Tan lejos de dios
  7. Las mañanitas
  8. Tú te las tomaste solo/ El rey
  9. En algún lugar en el cielo
  10. Morir de noche
  11. No estoy muerto
  12. Juan el descuartizador
  13. Hipocresía
  14. En los años 30
  15. Mi muñequita sintética
  16. Por si pierdo la razón
  17. Antes me gustabas
  18. Aburrida la vida
  19. Alma de negro
  20. Muchachito
  21. ¿Qué va a ser de él, Dios?/ Perro negro y callejero
  22. A esa gran velocidad
  23. Él no lo mató