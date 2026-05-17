El Haragán y Compañía están de regreso a la Arena CDMX con concierto único este domingo 17 de mayo con lo mejor de su música.
Así que fans prepárense para disfrutar que a continuación les dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de El Haragán y Compañía en Arena CDMX:
- Apertura de puertas 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
- Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
Setlist de canciones para el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX
La Arena CDMX recibe la música del rock mexicano de la banda El Haragán y Compañía para un concierto que promete ser inolvidable para los fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de El Haragán y Compañía en la Arena CDMX sean los siguientes:
- El haragán
- La perra brava
- Bajando en la esquina
- El chamuco
- En el corazón no hay nada
- Tan lejos de dios
- Las mañanitas
- Tú te las tomaste solo/ El rey
- En algún lugar en el cielo
- Morir de noche
- No estoy muerto
- Juan el descuartizador
- Hipocresía
- En los años 30
- Mi muñequita sintética
- Por si pierdo la razón
- Antes me gustabas
- Aburrida la vida
- Alma de negro
- Muchachito
- ¿Qué va a ser de él, Dios?/ Perro negro y callejero
- A esa gran velocidad
- Él no lo mató