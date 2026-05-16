El Teatro Metropólitan recibe a la banda de Monterrey, Jumbo hoy 16 de mayo con único concierto.

Así que preparare para disfrutar del show en vivo, que a continuación te dejamos horario y hora en la que termina el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche

Jumbo se presenta el sábado 16 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan (Cortesía)

Jumbo con su Tour 2026 en el Teatro Metropólitan

Disfruta de la música de Jumbo con su Tour 2026 que llega esta noche del 16 de mayo en el Teatro Metropólitan, para un concierto que promete.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tienes todos los detalles a saber para el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan.