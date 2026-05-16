El Teatro Metropólitan recibe a la banda de Monterrey, Jumbo hoy 16 de mayo con único concierto.
Así que preparare para disfrutar del show en vivo, que a continuación te dejamos horario y hora en la que termina el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 26 temas aproximadamente
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche
Jumbo con su Tour 2026 en el Teatro Metropólitan
Disfruta de la música de Jumbo con su Tour 2026 que llega esta noche del 16 de mayo en el Teatro Metropólitan, para un concierto que promete.
Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.
Así que ya tienes todos los detalles a saber para el concierto de Jumbo en el Teatro Metropólitan.