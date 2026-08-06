Este 7, 8 y 9 de agosto la música urbana del puertorriqueño ROA llega en concierto al Foro Puebla de la CDMX.
Así que prepara tu itinerario que a continuación te dejamos todo lo que debes saber del horario en la que terminan los conciertos de ROA en Foro Puebla:
- 7 y 8 de agosto
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
- 9 de agosto
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 canciones en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Latam Tour 2026 de ROA llega al Foro Puebla
Foro Puebla será la sede para recibir en 3 fechas, 7,8 y 9 de agosto al cantante ROA con conciertos de sus Latam Tour 2026 que prometen tener lo mejor del artista emergente.
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Concierto de ROA en Foro Puebla: setlist y telonero del 7, 8 y 9 de agosto
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Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.