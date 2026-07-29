Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, acá te damos el horario del 31 de julio.

La gira Togheter, Together del ex One Direction, Harry Styles, llega con el primero de sus seis conciertos en Ciudad de México.

Horario del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Así quedó el horario del concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros para el viernes 31 de julio:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Telonero: 8:00 de la noche aproximadamente / Jorja Smith

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Harry Styles (Instagram/@harrystyles)

Harry Styles es uno de los cantantes más populares y queridos de la actualidad.

Con su gira Together, Together, el interprete estará promocionando su más reciente álbum Kiss All The Tiem. Disco, Occasionally.

Por lo que hay altas expectativas de verlo en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México.

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

Llegar al Estadio GNP Seguros es bastante sencillo. Si viajas en transporte público las estaciones de Metro CDMX más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea de 9.

Al bajar, es necesario caminar algunos metros para llegar al recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.