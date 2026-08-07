La Arena CDMX será testigo del concierto de Los Alegres del Barranco como parte de su gira Siempre Alegres Tour 2026 y estos son todos los detalles:

Fecha: Viernes 7 de agosto de 2026

Hora: 21:00 horas

Lugar: Arena CDMX (Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco, CDMX)

Precios: De 502 a 3,765 pesos mexicanos

Apertura de puertas: 19: 00 horas

Setlist del concierto de Los Alegres del Barranco en Arena CDMX del 7 de agosto

Hasta el momento no existe un setlist confirmado para el concierto de Los Alegres del Barranco en Arena CDMX para el 7 de agosto.

Sin embargo, se espera que el grupo interprete sus mayores éxitos norteños y corridos, entre los que se encuentran:

Hasta Naranjas Vendía

El Panal

El 701

La Gilbertona

El Costal Lleno de Piedras

El Buenas Tardes

Mente Ocupada

El Chino Piloto

La Muerte del Comandante

Me Dan Celos

En Estos Tiempos

Se prevé una duración aproximada de 2 horas llenas de éxitos continuos.

Concierto de Los Alegres del Barranco en Arena CDMX (@kebuena / Instagram )

Telonero del concierto de Los Alegres del Barranco en Arena CDMX del 7 de agosto

Para el concierto de Los Alegres del Barranco en la Arena CDMX el 7 de agosto se contará con invitados especiales:

Raúl Hernández Jr.: Cantante y acordeonista (hijo de Raúl Hernández “El Tigre Solitario”, exintegrante de Los Tigres del Norte), quien es el invitado coestelar de toda la gira.

Cosme Tadeo y sus Reyes: El reconocido exvocalista de Banda Pequeños Musical aportando su propio estilo.

Banda Los Populares del Llano: Encargados de poner el toque de viento y banda sinaloense a la velada.

Al ser una de las fechas principales de su “Siempre Alegres Tour 2026”, se espera que el concierto en la Arena CDMX esté lleno de grandes sorpresas.

Con dos décadas de trayectoria, Los Alegres del Barranco se han convertido en una de las agrupaciones más consolidadas y representativas del regional mexicano.