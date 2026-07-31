El cantautor británico Harry Styles está por regresar al Estadio GNP Seguros de la CDMX con una tanda de conciertos para el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026, fechas ya agotadas.
Y para los fans que tiene ya sus boletos para los conciertos de Harry Styles les dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para ver al ex One Direction el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Hora de registro para paquetes VIP: Bajo notificación por correo
- Telonera: Jorja Smith
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Harry Styles en Estadio GNP Seguros del 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026
Together, Together Tour, la gira mundial de Harry Styles llega al Estadio GNP Seguros con conciertos que prometen tener lo mejor de sus éxitos, así como temas de su más reciente producción de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Harry Styles en Estadio GNP Seguros sean los siguientes:
- Are You Listening Yet?
- Golden
- Adore You
- Watermelon Sugar
- Music for a Sushi Restaurant
- Taste Back
- Coming Up Roses
- Fine Line
- Italian Girls / Magalenha
- American Girls
- Keep Driving
- Ready, Steady, Go!
- Dance No More
- Treat People With Kindness
- Pop
- Season 2 Weight Loss
- Carla’s Song
- Aperture
- Night Changes / History
- Love of My Life
- Sign of the Times
- Little Freak
- As It Was