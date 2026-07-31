El cantautor británico Harry Styles está por regresar al Estadio GNP Seguros de la CDMX con una tanda de conciertos para el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026, fechas ya agotadas.

Y para los fans que tiene ya sus boletos para los conciertos de Harry Styles les dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para ver al ex One Direction el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Hora de registro para paquetes VIP: Bajo notificación por correo
  • Telonera: Jorja Smith
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Harry Styles
Harry Styles (Ocesa )

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Harry Styles en Estadio GNP Seguros del 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026

Together, Together Tour, la gira mundial de Harry Styles llega al Estadio GNP Seguros con conciertos que prometen tener lo mejor de sus éxitos, así como temas de su más reciente producción de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Harry Styles en Estadio GNP Seguros sean los siguientes:

  1. Are You Listening Yet?
  2. Golden
  3. Adore You
  4. Watermelon Sugar
  5. Music for a Sushi Restaurant
  6. Taste Back
  7. Coming Up Roses
  8. Fine Line
  9. Italian Girls / Magalenha
  10. American Girls
  11. Keep Driving
  12. Ready, Steady, Go!
  13. Dance No More
  14. Treat People With Kindness
  15. Pop
  16. Season 2 Weight Loss
  17. Carla’s Song
  18. Aperture
  19. Night Changes / History
  20. Love of My Life
  21. Sign of the Times
  22. Little Freak
  23. As It Was