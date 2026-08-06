Acá te contamos a qué hora termina el concierto de María José en el Auditorio Nacional. Este sería el horario del 6 y 7 de agosto.

María José llega al Coloso de Reforma con su Ahora o Nunca Tour con dos fechas de concierto.

Horario de los conciertos de María José en el Auditorio Nacional

El horario del 6 y 7 de agosto para los conciertos de María José en el Auditorio Nacional, quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

María José (María José / Facebook)

La excantante de Kabah, María José, hará vibrar de nuevo el Auditorio Nacional con sus mejores temas.

A lo largo de su show interpretará su grandes éxitos combinados con sus hits más recientes.

“Prefiero ser su amante”, “No soy una señora” o “Lo que tenías conmigo” serán parte del repertorio de la artista.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Llegar al Auditorio es bastante sencillo. En transporte público, la opción más cercana al Auditorio Nacional es la estación Auditorio que corresponde a la Línea 7 del Metro CDMX.

Una vez que salgas, sólo deberás caminar unos cuantos metros para estar en la explanada del recinto.

Si viajas en automóvil, la vía de acceso es por Avenida Paseo de la Reforma.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.