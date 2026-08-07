Los Alegres del Barranco prometen dar un concierto único el próximo 7 de agosto en la Arena CDMX y estos son los horarios que debes de conocer:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Los Alegres del Barranco prometen un concierto increíble en la Arena CDMX el 7 de agosto

Con su gira “Siempre Alegres Tour 2026” Los Alegres del Barranco celebran dos décadas de trayectoria, en donde se han consolidado como una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano.

Los Alegres del Barranco en Arena CDMX (@losalegresdelbarranco1 / Instagram )

Los Alegres del Barranco han mantenido a sus cuatro integrantes originales desde 2005: Armando Moreno, José Pavel Moreno, José Carlos Moreno y Cristóbal Reyes.

La gira coincide con su expansión internacional hacia Latinoamérica y Europa, además de marcar el inicio de su alianza estratégica con la disquera Warner Music México.

Los precios de los boletos para el concierto de Los Alegres del Barranco en la Arena CDMX para el 7 de agosto van desde los 502 hasta los 3,765 pesos mexicanos.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto de Los Alegres del Barranco del 7 de agosto?

La Arena CDMX se encuentra ubicada en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX.

Para poder llegar a la Arena CDMX en transporte público existen estas opciones:

Metro

Línea 6 (El Rosario - Martín Carrera)

Estación más cercana: Ferrería

Distancia a pie: 800 metros (10 minutos caminando)

Metrobús

Línea 6 (El Rosario - Villa de Aragón)

Estacion más cercana: Tecnoparque

Distancia a pie: 650 metros (8 minutos caminando)

Tren Suburbano