Te compartimos la cartelera de conciertos en CDMX de agosto de 2026.
Para el mes de agosto, la Ciudad de México tendrá estos shows en vivo:
- Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros
- Yuri: 1 de agosto en el Auditorio Nacional
- Raúl Di Blasio: 1 de agosto en La Maraka
- El Fantasma - Los Huracanes del Norte: 1 de agosto en la Arena CDMX
- Laura y Brenda: 2 de agosto en el Auditorio Nacional
- Susan Zabaleta: 6 de agosto en el Lunario
- María José: 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional
- Ca7Riel y Paco Amoroso, 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes
- DPR Cream & DPR Artic: 7 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Los Alegres del Barranco: 7 de agosto en la Arena CDMX
- Junior Klan: 7 de agosto en el Lunario
- Roa: 7,8 y 9 de agosto en el Foro Puebla
- Kapo: 8 de agosto en la Arena CDMX
- Melanie Martínez: 8 de agosto en el Palacio de los Deportes
- Charles Ans: 8 de agosto en el Auditorio Nacional
- Sheyband: 8 de agosto en el Lunario
- Yoon San Ha: 8 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Averly Morillo: 9 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Sentidos Opuestos: 12 de agosto en el Auditorio Nacional
- Arcángel: 13 y 14 de agosto en Palacio de los Deportes
- La Joaqui: 13 de agosto en Lunario
- Cristian Castro: 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional
- Beach Weather: 14 de agosto en el Lunario
- Paty Cantú: 14 y 15 de agosto en La Maraka
- Nunca Jamás: 15 de agosto en el Lunario
- Palomazo Norteño: 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros
- San Holo: 15 de agosto en el Foro Puebla
- Sam Smith: 17 y 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional
- Silvia Pérez Cruz: 20 de agosto en el Teatro Metropólitan
- CHDKF: 20 de agosto en el Lunario
- Jon Secada: 20 de agosto en La Maraka
- Strangehuman: 21 y 22 de agosto en el Foro Puebla
- Anyma: 22 de agosto en Estadio GNP Seguros
- Emmanuel y Mijares: 22 de agosto en el Auditorio Nacional
- Lacrimosa con Orquesta: 22 y 23 en la Arena CDMX
- Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los Deportes
- Espinoza Paz: 26 de agosto en el Auditorio Nacional
- Víctor García: 27 de agosto en el Auditorio Nacional
- Madreperla: 27 de agosto en el Teatro Metropólitan
- El Komander de Rancho en Rancho con Amigos: 27 de agosto
- Laureano Brizuela: 28 de agosto en La Maraka
- Camilo: 28 de agosto en Arena CDMX
- Surfistas del sistema: 28 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Sr. Bikini: 29 de agosto en el Teatro Metropólitan
- No te va a gustar: 29 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Enjambre: 29 y 30 de agosto en Estadio GNP Seguros
- Ladrones: 29 de agosto Pabellón Oeste
- Interpuesto: 30 de agosto en el Lunario
- Fey: 30 de agosto en el Auditorio Nacional
- Nanpa Básico: 30 de agosto en el Palacio de los Deportes
Conciertos en CDMX agosto 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos para agosto de 2026 en el Auditorio Nacional:
- Yuri: 1 de agosto en el Auditorio Nacional
- Laura y Brenda: 2 de agosto en el Auditorio Nacional
- María José: 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional
- Charles Ans: 8 de agosto en el Auditorio Nacional
- Sentidos Opuestos: 12 de agosto en el Auditorio Nacional
- Cristian Castro: 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional
- Sam Smith: 17 y 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional
- Emmanuel y Mijares: 22 de agosto en el Auditorio Nacional
- Espinoza Paz: 26 de agosto en el Auditorio Nacional
- Víctor García: 27 de agosto en el Auditorio Nacional
- Fey: 30 de agosto en el Auditorio Nacional
Conciertos en CDMX agosto 2026: Lunario
Estos son los conciertos para agosto de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Susan Zabaleta: 6 de agosto en el Lunario
- Junior Klan: 7 de agosto en el Lunario
- Sheyband: 8 de agosto en el Lunario
- La Joaqui: 13 de agosto en Lunario
- Beach Weather: 14 de agosto en el Lunario
- Nunca Jamás: 15 de agosto en el Lunario
- CHDKF: 20 de agosto en el Lunario
- Interpuesto: 30 de agosto en el Lunario
Conciertos en CDMX agosto 2026: Estadio GNP Seguros
Estos son los conciertos para agosto 2026 en el Estadio GNP Seguros:
- Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros
- Palomazo Norteño: 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros
- Anyma: 22 de agosto en Estadio GNP Seguros
- Enjambre: 29 y 30 de agosto en Estadio GNP Seguros
Conciertos en CDMX agosto 2026: La Maraka
Los conciertos para agosto 2026 en La Maraka son estos:
- Raúl Di Blasio: 1 de agosto en La Maraka
- Paty Cantú: 14 y 15 de agosto en La Maraka
- Jon Secada: 20 de agosto en La Maraka
- Laureano Brizuela: 28 de agosto en La Maraka
Conciertos en CDMX agosto 2026: Pepsi Center
Estos son los conciertos para agosto 2026 en el Pepsi Center WTC:
- DPR Cream & DPR Artic: 7 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Yoon San Ha: 8 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Averly Morillo: 9 de agosto en el Pepsi Center WTC
- Surfistas del sistema: 28 de agosto en el Pepsi Center WTC
- No te va a gustar: 29 de agosto en el Pepsi Center WTC
Conciertos en CDMX agosto 2026: Arena CDMX
Los conciertos de agosto 2026 en Arena CDMX son estos:
- El Fantasma - Los Huracanes del Norte: 1 de agosto en la Arena CDMX
- Los Alegres del Barranco: 7 de agosto en la Arena CDMX
- Kapo: 8 de agosto en la Arena CDMX
- Lacrimosa con Orquesta: 22 y 23 en la Arena CDMX
- Camilo: 28 de agosto en Arena CDMX
Conciertos en CDMX agosto 2026: Palacio de los Deportes
El Palacio de los Deportes ofrecerá estos conciertos en agosto 2026:
- Ca7Riel y Paco Amoroso: 6 y 7 de agosto en el Palacio de
- Melanie Martínez: 8 de agosto en el Palacio de los Deportes
- Arcángel: 13 y 14 de agosto en Palacio de los Deportes
- Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los
- Nanpa Básico: 30 de agosto en el Palacio de los Deportes
Conciertos en CDMX agosto 2026: Pabellón Oeste
El Pabellón Oeste tendrá estos conciertos en agosto 2026:
- Ladrones: 29 de agosto Pabellón Oeste
Conciertos en CDMX agosto 2026: Foro Puebla
Estos son los conciertos de agosto 2026 en el Foro Puebla:
- Roa: 7,8 y 9 de agosto en el Foro Puebla
- San Holo: 15 de agosto en el Foro Puebla
- Strangehuman: 21 y 22 de agosto en el Foro Puebla
Conciertos en CDMX agosto 2026: Teatro Metropólitan
- Silvia Pérez Cruz: 20 de agosto en el Teatro Metropólitan
- Madreperla: 27 de agosto en el Teatro Metropólitan
- Sr. Bikini: 29 de agosto en el Teatro Metropólitan