Te compartimos la cartelera de conciertos en CDMX de agosto de 2026.

Para el mes de agosto, la Ciudad de México tendrá estos shows en vivo:

Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros

Yuri: 1 de agosto en el Auditorio Nacional

Raúl Di Blasio: 1 de agosto en La Maraka

El Fantasma - Los Huracanes del Norte: 1 de agosto en la Arena CDMX

Laura y Brenda: 2 de agosto en el Auditorio Nacional

Susan Zabaleta: 6 de agosto en el Lunario

María José: 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional

Ca7Riel y Paco Amoroso, 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes

DPR Cream & DPR Artic: 7 de agosto en el Pepsi Center WTC

Los Alegres del Barranco: 7 de agosto en la Arena CDMX

Junior Klan: 7 de agosto en el Lunario

Roa: 7,8 y 9 de agosto en el Foro Puebla

Kapo: 8 de agosto en la Arena CDMX

Melanie Martínez: 8 de agosto en el Palacio de los Deportes

Charles Ans: 8 de agosto en el Auditorio Nacional

Sheyband: 8 de agosto en el Lunario

Yoon San Ha: 8 de agosto en el Pepsi Center WTC

Averly Morillo: 9 de agosto en el Pepsi Center WTC

Sentidos Opuestos: 12 de agosto en el Auditorio Nacional

Arcángel: 13 y 14 de agosto en Palacio de los Deportes

La Joaqui: 13 de agosto en Lunario

Cristian Castro: 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional

Beach Weather: 14 de agosto en el Lunario

Paty Cantú: 14 y 15 de agosto en La Maraka

Nunca Jamás: 15 de agosto en el Lunario

Palomazo Norteño: 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros

San Holo: 15 de agosto en el Foro Puebla

Sam Smith: 17 y 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional

Silvia Pérez Cruz: 20 de agosto en el Teatro Metropólitan

CHDKF: 20 de agosto en el Lunario

Jon Secada: 20 de agosto en La Maraka

Strangehuman: 21 y 22 de agosto en el Foro Puebla

Anyma: 22 de agosto en Estadio GNP Seguros

Emmanuel y Mijares: 22 de agosto en el Auditorio Nacional

Lacrimosa con Orquesta: 22 y 23 en la Arena CDMX

Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los Deportes

Espinoza Paz: 26 de agosto en el Auditorio Nacional

Víctor García: 27 de agosto en el Auditorio Nacional

Madreperla: 27 de agosto en el Teatro Metropólitan

El Komander de Rancho en Rancho con Amigos: 27 de agosto

Laureano Brizuela: 28 de agosto en La Maraka

Camilo: 28 de agosto en Arena CDMX

Surfistas del sistema: 28 de agosto en el Pepsi Center WTC

Sr. Bikini: 29 de agosto en el Teatro Metropólitan

No te va a gustar: 29 de agosto en el Pepsi Center WTC

Enjambre: 29 y 30 de agosto en Estadio GNP Seguros

Ladrones: 29 de agosto Pabellón Oeste

Interpuesto: 30 de agosto en el Lunario

Fey: 30 de agosto en el Auditorio Nacional

Nanpa Básico: 30 de agosto en el Palacio de los Deportes

Conciertos en CDMX agosto 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para agosto de 2026 en el Auditorio Nacional:

Yuri: 1 de agosto en el Auditorio Nacional

Laura y Brenda: 2 de agosto en el Auditorio Nacional

María José: 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional

Charles Ans: 8 de agosto en el Auditorio Nacional

Sentidos Opuestos: 12 de agosto en el Auditorio Nacional

Cristian Castro: 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional

Sam Smith: 17 y 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional

Emmanuel y Mijares: 22 de agosto en el Auditorio Nacional

Espinoza Paz: 26 de agosto en el Auditorio Nacional

Víctor García: 27 de agosto en el Auditorio Nacional

Fey: 30 de agosto en el Auditorio Nacional

Fey (Fey Instagram @Fey )

Conciertos en CDMX agosto 2026: Lunario

Estos son los conciertos para agosto de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

Susan Zabaleta: 6 de agosto en el Lunario

Junior Klan: 7 de agosto en el Lunario

Sheyband: 8 de agosto en el Lunario

La Joaqui: 13 de agosto en Lunario

Beach Weather: 14 de agosto en el Lunario

Nunca Jamás: 15 de agosto en el Lunario

CHDKF: 20 de agosto en el Lunario

Interpuesto: 30 de agosto en el Lunario

La Joaqui (Instagram | @lajoaqui)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para agosto 2026 en el Estadio GNP Seguros:

Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros

Palomazo Norteño: 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros

Anyma: 22 de agosto en Estadio GNP Seguros

Enjambre: 29 y 30 de agosto en Estadio GNP Seguros

Enjambre en Estadio GNP Seguros (Enjambre / Facebook)

Conciertos en CDMX agosto 2026: La Maraka

Los conciertos para agosto 2026 en La Maraka son estos:

Raúl Di Blasio: 1 de agosto en La Maraka

Paty Cantú: 14 y 15 de agosto en La Maraka

Jon Secada: 20 de agosto en La Maraka

Laureano Brizuela: 28 de agosto en La Maraka

Paty Cantú (Instagram/@patycantu)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Pepsi Center

Estos son los conciertos para agosto 2026 en el Pepsi Center WTC:

DPR Cream & DPR Artic: 7 de agosto en el Pepsi Center WTC

Yoon San Ha: 8 de agosto en el Pepsi Center WTC

Averly Morillo: 9 de agosto en el Pepsi Center WTC

Surfistas del sistema: 28 de agosto en el Pepsi Center WTC

No te va a gustar: 29 de agosto en el Pepsi Center WTC

Surfistas del Sistema (Instagram/@surfistasdelsistema)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Arena CDMX

Los conciertos de agosto 2026 en Arena CDMX son estos:

El Fantasma - Los Huracanes del Norte: 1 de agosto en la Arena CDMX

Los Alegres del Barranco: 7 de agosto en la Arena CDMX

Kapo: 8 de agosto en la Arena CDMX

Lacrimosa con Orquesta: 22 y 23 en la Arena CDMX

Camilo: 28 de agosto en Arena CDMX

Lacrimosa (Lacrimosa)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes ofrecerá estos conciertos en agosto 2026:

Ca7Riel y Paco Amoroso: 6 y 7 de agosto en el Palacio de

Melanie Martínez: 8 de agosto en el Palacio de los Deportes

Arcángel: 13 y 14 de agosto en Palacio de los Deportes

Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los

Nanpa Básico: 30 de agosto en el Palacio de los Deportes

Rosalía (Instagram/@rosalia.vt)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste tendrá estos conciertos en agosto 2026:

Ladrones: 29 de agosto Pabellón Oeste

Conciertos en CDMX agosto 2026: Foro Puebla

Estos son los conciertos de agosto 2026 en el Foro Puebla:

Roa: 7,8 y 9 de agosto en el Foro Puebla

San Holo: 15 de agosto en el Foro Puebla

Strangehuman: 21 y 22 de agosto en el Foro Puebla

ROA (Especial)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Teatro Metropólitan

Silvia Pérez Cruz: 20 de agosto en el Teatro Metropólitan

Madreperla: 27 de agosto en el Teatro Metropólitan

Sr. Bikini: 29 de agosto en el Teatro Metropólitan