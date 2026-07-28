Te compartimos la cartelera de conciertos en CDMX de agosto de 2026.

Para el mes de agosto, la Ciudad de México tendrá estos shows en vivo:

  • Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros
  • Yuri: 1 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Raúl Di Blasio: 1 de agosto en La Maraka
  • El Fantasma - Los Huracanes del Norte: 1 de agosto en la Arena CDMX
  • Laura y Brenda: 2 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Susan Zabaleta: 6 de agosto en el Lunario
  • María José: 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Ca7Riel y Paco Amoroso, 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes
  • DPR Cream & DPR Artic: 7 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Los Alegres del Barranco: 7 de agosto en la Arena CDMX
  • Junior Klan: 7 de agosto en el Lunario
  • Roa: 7,8 y 9 de agosto en el Foro Puebla
  • Kapo: 8 de agosto en la Arena CDMX
  • Melanie Martínez: 8 de agosto en el Palacio de los Deportes
  • Charles Ans: 8 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Sheyband: 8 de agosto en el Lunario
  • Yoon San Ha: 8 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Averly Morillo: 9 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Sentidos Opuestos: 12 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Arcángel: 13 y 14 de agosto en Palacio de los Deportes
  • La Joaqui: 13 de agosto en Lunario
  • Cristian Castro: 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Beach Weather: 14 de agosto en el Lunario
  • Paty Cantú: 14 y 15 de agosto en La Maraka
  • Nunca Jamás: 15 de agosto en el Lunario
  • Palomazo Norteño: 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros
  • San Holo: 15 de agosto en el Foro Puebla
  • Sam Smith: 17 y 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Silvia Pérez Cruz: 20 de agosto en el Teatro Metropólitan
  • CHDKF: 20 de agosto en el Lunario
  • Jon Secada: 20 de agosto en La Maraka
  • Strangehuman: 21 y 22 de agosto en el Foro Puebla
  • Anyma: 22 de agosto en Estadio GNP Seguros
  • Emmanuel y Mijares: 22 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Lacrimosa con Orquesta: 22 y 23 en la Arena CDMX
  • Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los Deportes
  • Espinoza Paz: 26 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Víctor García: 27 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Madreperla: 27 de agosto en el Teatro Metropólitan
  • El Komander de Rancho en Rancho con Amigos: 27 de agosto
  • Laureano Brizuela: 28 de agosto en La Maraka
  • Camilo: 28 de agosto en Arena CDMX
  • Surfistas del sistema: 28 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Sr. Bikini: 29 de agosto en el Teatro Metropólitan
  • No te va a gustar: 29 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Enjambre: 29 y 30 de agosto en Estadio GNP Seguros
  • Ladrones: 29 de agosto Pabellón Oeste
  • Interpuesto: 30 de agosto en el Lunario
  • Fey: 30 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Nanpa Básico: 30 de agosto en el Palacio de los Deportes

Conciertos en CDMX agosto 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos para agosto de 2026 en el Auditorio Nacional:

  • Yuri: 1 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Laura y Brenda: 2 de agosto en el Auditorio Nacional
  • María José: 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Charles Ans: 8 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Sentidos Opuestos: 12 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Cristian Castro: 10, 11, 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Sam Smith: 17 y 18, 20 y 21 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Emmanuel y Mijares: 22 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Espinoza Paz: 26 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Víctor García: 27 de agosto en el Auditorio Nacional
  • Fey: 30 de agosto en el Auditorio Nacional
Fey
Fey (Fey Instagram @Fey )

Conciertos en CDMX agosto 2026: Lunario

Estos son los conciertos para agosto de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional:

  • Susan Zabaleta: 6 de agosto en el Lunario
  • Junior Klan: 7 de agosto en el Lunario
  • Sheyband: 8 de agosto en el Lunario
  • La Joaqui: 13 de agosto en Lunario
  • Beach Weather: 14 de agosto en el Lunario
  • Nunca Jamás: 15 de agosto en el Lunario
  • CHDKF: 20 de agosto en el Lunario
  • Interpuesto: 30 de agosto en el Lunario
La Joaqui
La Joaqui (Instagram | @lajoaqui)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Estadio GNP Seguros

Estos son los conciertos para agosto 2026 en el Estadio GNP Seguros:

  • Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros
  • Palomazo Norteño: 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros
  • Anyma: 22 de agosto en Estadio GNP Seguros
  • Enjambre: 29 y 30 de agosto en Estadio GNP Seguros
Enjambre en Estadio GNP Seguros
Enjambre en Estadio GNP Seguros (Enjambre / Facebook)

Conciertos en CDMX agosto 2026: La Maraka

Los conciertos para agosto 2026 en La Maraka son estos:

  • Raúl Di Blasio: 1 de agosto en La Maraka
  • Paty Cantú: 14 y 15 de agosto en La Maraka
  • Jon Secada: 20 de agosto en La Maraka
  • Laureano Brizuela: 28 de agosto en La Maraka
Paty Cantú
Paty Cantú (Instagram/@patycantu)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Pepsi Center

Estos son los conciertos para agosto 2026 en el Pepsi Center WTC:

  • DPR Cream & DPR Artic: 7 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Yoon San Ha: 8 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Averly Morillo: 9 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • Surfistas del sistema: 28 de agosto en el Pepsi Center WTC
  • No te va a gustar: 29 de agosto en el Pepsi Center WTC
Surfistas del Sistema
Surfistas del Sistema (Instagram/@surfistasdelsistema)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Arena CDMX

Los conciertos de agosto 2026 en Arena CDMX son estos:

  • El Fantasma - Los Huracanes del Norte: 1 de agosto en la Arena CDMX
  • Los Alegres del Barranco: 7 de agosto en la Arena CDMX
  • Kapo: 8 de agosto en la Arena CDMX
  • Lacrimosa con Orquesta: 22 y 23 en la Arena CDMX
  • Camilo: 28 de agosto en Arena CDMX
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Lacrimosa (Lacrimosa)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes ofrecerá estos conciertos en agosto 2026:

  • Ca7Riel y Paco Amoroso: 6 y 7 de agosto en el Palacio de
  • Melanie Martínez: 8 de agosto en el Palacio de los Deportes
  • Arcángel: 13 y 14 de agosto en Palacio de los Deportes
  • Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los
  • Nanpa Básico: 30 de agosto en el Palacio de los Deportes
Rosalía
Rosalía (Instagram/@rosalia.vt)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Pabellón Oeste

El Pabellón Oeste tendrá estos conciertos en agosto 2026:

  • Ladrones: 29 de agosto Pabellón Oeste

Conciertos en CDMX agosto 2026: Foro Puebla

Estos son los conciertos de agosto 2026 en el Foro Puebla:

  • Roa: 7,8 y 9 de agosto en el Foro Puebla
  • San Holo: 15 de agosto en el Foro Puebla
  • Strangehuman: 21 y 22 de agosto en el Foro Puebla
ROA
ROA (Especial)

Conciertos en CDMX agosto 2026: Teatro Metropólitan

  • Silvia Pérez Cruz: 20 de agosto en el Teatro Metropólitan
  • Madreperla: 27 de agosto en el Teatro Metropólitan
  • Sr. Bikini: 29 de agosto en el Teatro Metropólitan
Madreperla
Madreperla (Instagram/@madreperla_musica)