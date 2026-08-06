No te pierdas los conciertos de María José en el Auditorio Nacional. Acá el setlist, horario y telonero para el 6 y 7 de agosto.

El Ahora o Nunca Tour de María José hará escala en la Ciudad de México con un par de show en vivo.

Setlist del concierto de María José en el Auditorio Nacional

De acuerdo a sus más recientes presentaciones, este sería el setlist del concierto de María José en el Auditorio Nacional para los días 6 y 7 de agosto:

  • Un nuevo amor / Tú ya sabes a mí / Lo que te mereces
  • Si No Es Ahora No Es Nunca
  • Arrepentido
  • Respirar
  • Habito de ti
  • Eres
  • Frente a frente
  • Te Apuesto
  • Acaríciame en secreto
  • El amor manda
  • La falda
  • Me equivoqué
  • Ya no me acuerdo más de ti
  • Lo que tenías conmigo
  • La gata bajo la lluvia
  • Como tu mujer
  • Evidencias
  • Él era perfecto
  • Castillos
  • No soy una señora
  • Adelante corazón
  • Prefiero ser su amante
María José
María José (María José / Facebook)

Horarios de los conciertos de María José en el Auditorio Nacional

El concierto de María José en el Auditorio Nacional tendrá estos horarios para el 6 y 7 de agosto:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Inicio de concierto: 8:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche
María José
María José (María José / Facebook)

Telonero del concierto de María José en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de María José en el Auditorio Nacional el 6 y 7 de agosto.

La cantante empezará de forma directa su show interpretando sus mejores canciones.

María José
María José (@lajosa / Instagram )