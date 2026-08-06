El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso están de regreso a la CDMX con dos concierto este 6 y 7 en el Palacio de los Deportes.

Prepárate y no te pierdas de ningún momento en los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes, a continuación encontrarás todos los detalles de setlist y telonero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos

Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes (OCESA)

Posible setlist para CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes el 6 y 7 de agosto

La gira Free Spirits World Tour de CA7RIEL & Paco Amoroso al fin está por traer lo mejor de su música al Palacio de los Deportes este 6 y 7 de agosto.

Por lo que se esperan que el posibles temas en setlist de canciones para los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes sean los siguientes: