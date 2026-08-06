El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso están de regreso a la CDMX con dos concierto este 6 y 7 en el Palacio de los Deportes.
Prepárate y no te pierdas de ningún momento en los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes, a continuación encontrarás todos los detalles de setlist y telonero:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos
- Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes el 6 y 7 de agosto
La gira Free Spirits World Tour de CA7RIEL & Paco Amoroso al fin está por traer lo mejor de su música al Palacio de los Deportes este 6 y 7 de agosto.
Por lo que se esperan que el posibles temas en setlist de canciones para los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- No me sirve más
- Nada nuevo
- Ay ay ay
- Muero
- Mi diosa
- #Tetas
- Hasta Jesús tuvo un mal día
- Impostor
- Vida loca
- Goo Goo Ga Ga
- Re forro
- El día del amigo
- Dumbai
- Baby Gangsta
- A mí no
- Mi deseo / Bad Bitch
- Todo ray
- Cosas ricas
- El único
- La que puede, puede
- Todo el día
- Ha Ha
- Lo quiero ya!
- Pirlo / Axel F / Cono hielo / Culo con caca