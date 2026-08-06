El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso están de regreso a la CDMX con dos concierto este 6 y 7 en el Palacio de los Deportes.

Prepárate y no te pierdas de ningún momento en los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes, a continuación encontrarás todos los detalles de setlist y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos
  • Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
Ca7Riel Y Paco Amoroso en Palacio de los Deportes: precios, fechas y preventa
Concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes (OCESA)

Posible setlist para CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes el 6 y 7 de agosto

La gira Free Spirits World Tour de CA7RIEL & Paco Amoroso al fin está por traer lo mejor de su música al Palacio de los Deportes este 6 y 7 de agosto.

Por lo que se esperan que el posibles temas en setlist de canciones para los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. ​​No me sirve más
  2. Nada nuevo
  3. Ay ay ay
  4. Muero
  5. Mi diosa
  6. #Tetas
  7. Hasta Jesús tuvo un mal día
  8. Impostor
  9. Vida loca
  10. Goo Goo Ga Ga
  11. Re forro
  12. El día del amigo
  13. Dumbai
  14. Baby Gangsta
  15. A mí no
  16. Mi deseo / Bad Bitch
  17. Todo ray
  18. Cosas ricas
  19. El único
  20. La que puede, puede
  21. Todo el día
  22. Ha Ha
  23. Lo quiero ya!
  24. Pirlo / Axel F / Cono hielo / Culo con caca