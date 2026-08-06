El cantante puetorriqueño de género urbano, ROA se presenta en concierto este 7, 8 y 9 de agosto en el Foro Puebla de la CDMX.

Por lo que ya te tenemos todos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos de ROA en Foro Puebla:

7 y 8 de agosto

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

9 de agosto

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 canciones en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Concierto de ROA en Foro Puebla (OCESA)

Posible setlist para los conciertos de ROA en el Foro Puebla del 7, 8 y 9 de agosto

El Latam Tour 2026 de ROA está por llegar con 3 fechas en concierto que prometen ser inolvidables los días 7, 8 y 9 de agosto con lo mejor de la promesa de Puerto Rico.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de ROA en el Foro Puebla sean los siguientes: