El cantante puetorriqueño de género urbano, ROA se presenta en concierto este 7, 8 y 9 de agosto en el Foro Puebla de la CDMX.
Por lo que ya te tenemos todos los detalles de setlist y telonero para que no te pierdas de nada en los conciertos de ROA en Foro Puebla:
- 7 y 8 de agosto
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
- 9 de agosto
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 canciones en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Posible setlist para los conciertos de ROA en el Foro Puebla del 7, 8 y 9 de agosto
El Latam Tour 2026 de ROA está por llegar con 3 fechas en concierto que prometen ser inolvidables los días 7, 8 y 9 de agosto con lo mejor de la promesa de Puerto Rico.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de ROA en el Foro Puebla sean los siguientes:
- TATE QUIETA
- EENIMINIMAINIMOE
- 777
- PETITE
- Deja Vu
- UuU
- NunK es Tarde
- Pieza Exhibición
- LA FAVORITA DE DIOS
- NETFLIX AND CHILL
- 11:11
- Falsas Promesas
- ME GUSTAS CC
- YOGURCITO REMIX
- TU Y YO
- QUÉ TE PASA?
- ETA - RMX
- REINA
- PPC
- FANTASÍA
- WO OH OH
- Cariñito