El Palacio de los Deportes está por recibir en concierto al explosivo dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso los días 6 y 7 de agosto.

Y si eres de los afortunados con boletos, ya te tenemos todos los detalles de horario en que terminan los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos

Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

CA7RIEL & Paco Amoroso en Palacio de los Deportes (OCESA)

Free Spirits World Tour de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes

La música y energía de CA7RIEL & Paco Amoroso estará haciendo ruido este 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes con sus esperada gira Free Spirits World Tour.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todos los detalles para que disfrutes como se debe de los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes.