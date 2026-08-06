El Palacio de los Deportes está por recibir en concierto al explosivo dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso los días 6 y 7 de agosto.
Y si eres de los afortunados con boletos, ya te tenemos todos los detalles de horario en que terminan los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos
- Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Free Spirits World Tour de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes
La música y energía de CA7RIEL & Paco Amoroso estará haciendo ruido este 6 y 7 de agosto en el Palacio de los Deportes con sus esperada gira Free Spirits World Tour.
Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.
Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.
Así que ya tienes todos los detalles para que disfrutes como se debe de los conciertos de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes.