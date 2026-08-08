Si quieres conocer a qué hora termina el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional, acá te compartimos el horario del 8 de agosto.

Charles Ans estará en el Coloso de Reforma para llenar el escenario con sus mejores rimas.

Horario del 8 de agosto para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional este sábado 8 de agosto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Charles Ans (Charles Ans / Facebook)

El rapero Charles Ans firmó un sold out para su presentación en vivo en el Auditorio Nacional.

Su show contará con sus mejores temas, los más clásicos y los más recientes, aquellos que lo han consolidado como un referente del hip-hop en México.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Es muy sencillo llegar al Auditorio Nacional, acá te damos la mejor ruta para que disfrutes del concierto de Charles Ans.

Para usuarios del transporte público, la opción más cercana es es la estación Auditorio que corresponde a la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, sólo se debe caminar unos cuantos metros para estar en la explanada del recinto.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.