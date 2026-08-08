Te damos el setlist, horario y telonero para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional este 8 de agosto.
El Gracias Por Tanto Tour del rapero mexicano Charles Ans estará en la CDMX para un show bastante especial.
Setlist del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional
Este sería el setlist del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional para este 8 de agosto:
- Cleopatra / Gobernante
- Hace Tanto Tiempo
- Ruego
- No Pienso Llorar
- Aunque la Vida Duele
- Corazón Bohemio
- Sin Maletas
- Año 3: De Lunes a Domingo
- Déjame en Paz
- No Hay Palabras Bonitas
- Andrómeda
- El Tiempo Cura
- Empapelado
- Hasta Que la Muerte Nos Separe
- Super Poderes
- La Que Se Fue
- Sin Miedo a Perderte
- Vegetales con Pescado
- Mis Ojos No Podía Ver
- La Cabra
- Café
- Si Nunca Va a Amanecer
- Canela
- LQRA Session #5
- Pétalos
- Esta Noche
- Me Gusta
Horario del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional será el siguiente:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Charles Ans sigue consolidándose como una figura imprescindible del hip-hop con grandes temas que se han convertido en himnos.
Por ello, su concierto firmó un exitoso sold out en uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional
Por el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional este 8 de agosto.
De cualquiera manera, los más recientes shows de Charles Ans han tenido algunos artistas sorpresas.