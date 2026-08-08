Te damos el setlist, horario y telonero para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional este 8 de agosto.

El Gracias Por Tanto Tour del rapero mexicano Charles Ans estará en la CDMX para un show bastante especial.

Setlist del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional

Este sería el setlist del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional para este 8 de agosto:

Cleopatra / Gobernante

Hace Tanto Tiempo

Ruego

No Pienso Llorar

Aunque la Vida Duele

Corazón Bohemio

Sin Maletas

Año 3: De Lunes a Domingo

Déjame en Paz

No Hay Palabras Bonitas

Andrómeda

El Tiempo Cura

Empapelado

Hasta Que la Muerte Nos Separe

Super Poderes

La Que Se Fue

Sin Miedo a Perderte

Vegetales con Pescado

Mis Ojos No Podía Ver

La Cabra

Café

Si Nunca Va a Amanecer

Canela

LQRA Session #5

Pétalos

Esta Noche

Me Gusta

Charles Ans (Charles Ans)

Horario del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional será el siguiente:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Charles Ans sigue consolidándose como una figura imprescindible del hip-hop con grandes temas que se han convertido en himnos.

Por ello, su concierto firmó un exitoso sold out en uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Charles Ans

Telonero para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional

Por el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional este 8 de agosto.

De cualquiera manera, los más recientes shows de Charles Ans han tenido algunos artistas sorpresas.