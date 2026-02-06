The Slackers se representará en dos conciertos en el Multiforo Alicia los días 6 y 7 de febrero, por lo que te compartimos algunos detalles que no querrás perderte si asistes a los shows.

Desde el horario para el concierto de The Slackers en el Multiforo Alicia hasta la hora en que terminan los shows.

Apertura de puerta: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:25 pm

Telonero 6 de febrero: Mariana and the Jamaica Dream

Telonero 7 de febrero: Mexican Nutty Stompers

Setlist de canciones: 13 canciones aproximadamente

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina: 10:30 pm aproximadamente

The Slackers vuelve a México tras 20 años y con taller especial

Los conciertos de The Slackers en el Multiforo Alicia el 6 y 7 de febrero, ocurren luego de 20 años en que la banda de ska visitara por última vez México.

Durante su gira, The Slackers decidió dar dos conciertos en la CDMX siendo la única ciudad en México que visitarán. Pero además, un taller especial para sus fans.

Multiforo Alicia ha informado que en la compra del boletos para los dos días de conciertos de The Slackers, se dará acceso al Taller de Composición y Música, impartido por la banda de ska.

The Slackers en el Multiforo Alicia. (@ignacio.multiforo.alicia)

Para ello, también ofrecen precio especial para la compra de los boletos a ambos días, siendo 700 pesos por los dos conciertos + el acceso al taller gratis.

De forma independiente, el acceso a un día del concierto de The Slackers es de 800 pesos en el Multiforo Alicia.