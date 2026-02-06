La dinámica banda The Slackers se presenta hoy 6 de febrero y el 7 de febrero en el Multiforo Alicia en un concierto que traerá Brooklyn a la CDMX.
Para el concierto de The Slackers en el Multiforo Alicia, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero del 6 y 7 de febrero:
- Apertura de puerta: 6:00 pm
- Hora del concierto: 8:25 pm
- Telonero 6 de febrero: Mariana and The Jamaican Dream
- Telonero 7 de febrero: Mexican Nutty Stompers
- Setlist de canciones: 13 temas aproximadamente
Posible setlist para el concierto de The Slackers en Multiforo Alicia
La banda de ska The Slackers dará dos conciertos en el Multiforo Alicia el 6 y 7 de febrero con un setlist de canciones que podría ser este repertorio:
- Wasted Days
- Keep It Simple
- Boogie Nowhere / Don’t Let the Sunlight Fool Ya
- Watch This
- Working Overtime
- I Still Love You
- Cooking for Tommy
- Manuel
- Shameboy
- My Last Star
- Have the Time
- What Went Wrong
- Keep Him Away
The Slackers y Multiforo Alicia también han sorprendido a los fans del ska porque con un Taller de Composición y Música impartido por los miembros de la banda.
Para entrar a este taller con The Slackers deberás adquirir la entrada para los dos días de conciertos y así tendrás acceso gratuito el 8 de febrero a las 4:15 pm a complemento.
Asimismo, el Multiforo Alicia ha compartido que por adquirir boleto para ambos días, el bono sale en un total de 700 pesos ambos + el taller, en vez de 800 pesos.