La dinámica banda The Slackers se presenta hoy 6 de febrero y el 7 de febrero en el Multiforo Alicia en un concierto que traerá Brooklyn a la CDMX.

Para el concierto de The Slackers en el Multiforo Alicia, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero del 6 y 7 de febrero:

Apertura de puerta: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:25 pm

Telonero 6 de febrero: Mariana and The Jamaican Dream

Telonero 7 de febrero: Mexican Nutty Stompers

Setlist de canciones: 13 temas aproximadamente

Posible setlist para el concierto de The Slackers en Multiforo Alicia

La banda de ska The Slackers dará dos conciertos en el Multiforo Alicia el 6 y 7 de febrero con un setlist de canciones que podría ser este repertorio:

Wasted Days Keep It Simple Boogie Nowhere / Don’t Let the Sunlight Fool Ya Watch This Working Overtime I Still Love You Cooking for Tommy Manuel Shameboy My Last Star Have the Time What Went Wrong Keep Him Away

The Slackers y Multiforo Alicia también han sorprendido a los fans del ska porque con un Taller de Composición y Música impartido por los miembros de la banda.

Para entrar a este taller con The Slackers deberás adquirir la entrada para los dos días de conciertos y así tendrás acceso gratuito el 8 de febrero a las 4:15 pm a complemento.

The Slackers en el Multiforo Alicia. (@ignacio.multiforo.alicia)

Asimismo, el Multiforo Alicia ha compartido que por adquirir boleto para ambos días, el bono sale en un total de 700 pesos ambos + el taller, en vez de 800 pesos.