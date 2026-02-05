Este jueves 5 de febrero, es el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia en CDMX que constituye su regreso a México desde su primera visita en 2023, por lo que te decimos cuáles son los horarios oficiales.

Es por eso que te decimos cuál será el horario oficial del concierto que dará Tribulation en Multiforo Alicia este 5 de febrero.

¿A qué hora termina el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia?

Según se ha revelado en varios medios de comunicación, el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia tendrá una duración estimada de tres horas, por lo que estos son los horarios de entrada y salida el recinto en CDMX:

Acceso: 7:00 pm

Inicio del Show: 8:00 pm

Duración aproximada: 3 horas aproximadamente

Término: 11:00 pm - 11:30 pm aproximadamente

Tribulation tendrá un concierto en Multiforo Alicia este 5 de febrero (Especial )

Este concierto de Tribulation en Multiforo Aliciaal principio se celebraría en el Circo Volador para cantar canciones de su mas reciente disco, Sub Rosa In Æternum.

Pero después fue cambiada la sede para que los asistentes disfrutaran mejor del concierto que ofrecerán los músicos suecos de metal gótico.

La última vez que Tribulation visitó México, fue el pasado 17 de septiembre del 2023 en el Foro Supremo, en donde tuvo como invitados a las bandas mexicanas Cenotaph y Matalobos.

Mientras que, la primera visita de Tribulation a México ocurrió en 2022 durante el Candelabrum Metal Fest en su primera edición.