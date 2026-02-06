Este viernes 6 de febrero The Cardigans llenarán de música la CDMX con un concierto en el Pepsi Center.

Si eres uno de los fanáticos que ya cuenta con boleto en mano, toma en cuenta la siguiente información oficial para el esperado evento.

The Cardigans en el Pepsi Center: horarios del concieto

Ya falta poco para el 6 de febrero y el reencuentro entre The Cardigans y su público mexicano. Según Ticketmaster, estos son los horarios para el concierto:

Inicio: a las 9:00 p.m.

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: a las 11:00 p.m.

The Cardigans (Instagram | The Cardigans)

The Cardigans en el Pepsi Center: telonero e invitados especiales del concierto

The Cardigans regresa a México tras su último concierto en 2022.

Por el momento, no ha sido anunciado un telonero oficial que abra el concierto del grupo en el Pepsi Center.

The Cardigans en el Pepsi Center: setlist de canciones para concierto en CDMX

Con más de 20 años en la escena musical, The Cardigans cuenta con un amplio repertorio de canciones que pueden sonar en el Pepsi Center, como:

Your New Cuckoo

Hey! Get Out of My Way

Daddy’s Car

Sick & Tired

Gordon’s Gardenparty

Travelling With Charley

And Then You Kissed Me

For What It’s Worth

Erase/Rewind

Happy Meal II

Beautiful One

Communication

Iron Man

Lovefool

Rise & Shine

I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer

Carnival

My Favourite Game