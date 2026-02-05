Este jueves 5 de febrero, Porter dará un concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional, un momento muy esperado por sus fans capitalinos.
Para que no te quedes fuera y la experiencia sea lo más grata posible, toma en cuenta los horarios del recinto y todo lo necesario previo al evento.
Setlist de Porter para el Auditorio Nacional
Este concierto de Porter en CDMX forma parte de la gira Rituales, nombre del sexto álbum de estudio de la banda.
Por eso es probable que el setlist esté conformafo por canciones del disco como:
- América
- Seres superiores
- El ego de un fantasma
- Cora
- Respuesta sensorial
- Mundo extraño
- México Máxico
Con un amplio material discográfico, se espera que Porter entone en el Auditorio Nacional algunos de sus temas más emblemáticos:
- Himno eterno
- Pájaros
- Host of a gost
- La china
- Cachito de galaxia
- Bandera
- Guirnalda
- Ranchito
- Palapa
- Sayonara
- Kiosko
- Daphne
- ¿Qué es el amor?
- Sintergia
- Cuxillo
- Para ya
- Xoloitzcuintle chicloso
- Mamita santa
- Murciélago
- Espiral
- Huitzil
Concierto de Porter: horarios para el Auditorio Nacional
De acuerdo con Ticketmaster, estos son los horarios que tendrá el Auditorio Nacional para el concierto de Porter:
- Apertura de puertas: a las 6:30 p.m.
- Inicio: a las 8:30 p.m.
- Duración: 2 horas (aproximadamente)
- Término: a las 10:30 p.m.
Concierto de Porter en el Auditorio Nacional: telonero e invitados especiales
Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente un telonero que abra el concierto de Porter en el Auditorio Nacional.
Del mismo modo, se desconoce si la banda contará con invitados especiales que los acompañen sobre el escenario.