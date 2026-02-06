Te decimos a qué hora termina el concierto de Jesse Baez en Teatro Metropólitan, aquí el horario del 6 de febrero.

El Pienso en Tour 2026 de Jesse Baez -de 38 años de edad-hará escala en la CDMX con un memorable concierto.

Horario del 6 de febrero para el concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan

El concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan tendrá el siguiente horario para el 6 de febrero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Jesse Baez (Jesse Baez / Facebook)

Hablar de Jesse Baez es referirse a uno de los exponentes más importantes del R&B contemporáneo en español.

Su música mezcla múltiples influencias para generar un sonido único.

Por tal razón, hay una gran expectativa por el show en vivo que dará Jesse Baez en la CDMX, el cual firmó sold out.

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan para el concierto de Jesse Baez?

Si no sabes cómo llegar al Teatro Metropólitan, acá te lo explicamos.

En transporte público, la forma más rápida de llegar al recinto, es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.