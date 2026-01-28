Te damos la lista de conciertos en CDMX de febrero 2026. Acá todas las fechas, artistas y sedes que habrá.

La Ciudad de México contará con una amplia variedad de conciertos para febrero. El calendario completo es este:

Monte Carlo: 1 de febrero

Bruses: 1 de febrero

Manuel Carrasco: 3 de febrero

Kenny G: 3 de febrero

Porter: 5 de febrero

Jesse Baez: 6 de febrero

La Única e Internacional Sonora Santanera: 6 febrero

The Cardigans: 6 de febrero

Los Parras: 7 de febrero

Axel Muñiz: 7 de febrero

Los Rumberos: 7 de febrero

Patrick Watson: 7 de febrero

The Hives: 11 de febrero

Yuri: 11 de febrero

Kalimba: 12 de febrero

El Malilla: 13 de febrero

La Garfield: 13 de febrero

Chuy Lizárraga y El Coyote: 13 de febrero

Midnight Generation: 14 de febrero

My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero

Eladio Carrión: 14 de febrero

Jesse y Joy: 14 de febrero

Los Acosta: 14 de febrero

Palomazo Norteño: 14 de febrero

Edith Márquez: 15 de febrero

Kings of Convenience: 17 de febrero

ZAZ: 18 de febrero

Doja Cat: 18 de febrero

Meme del Real: 19 de febrero

Emmanuel & Mijares 20 de febrero

El Gran Silencio: 21 de febrero

Gloria Trevi: 21 de febrero

Big Time Rush: 21 de febrero

Duelo: 21 de febrero

Air Supply: 25 de febrero

Kali Uchis: 25 de febrero

Elefante: 26 de febrero

Shakira: 27 de febrero

Dani Martín: 27 de febrero

Un Corazón: 28 de febrero

Conciertos en CDMX febrero 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

Manuel Carrasco: 3 de febrero

Porter: 5 de febrero

Yuri: 11 de febrero

Kalimba: 12 de febrero

Jesse y Joy: 14 de febrero

Edith Márquez: 15 de febrero

Emmanuel & Mijares 20 de febrero

Gloria Trevi: 21 de febrero

Air Supply: 25 de febrero

Elefante: 26 de febrero

Un Corazón: 28 de febrero

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez son estos:

EDC 2026: 20, 21 y 22 de febrero

EDC México 2026 (@EDC_MEXICO / X )

Conciertos en CDMX febrero 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

El Malilla: 13 de febrero

Eladio Carrión: 14 de febrero

Doja Cat: 18 de febrero

Big Time Rush: 21 de febrero

Kali Uchis: 25 de febrero

El Malilla (Instagram/@elmalilla_)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:

My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero

Shakira: 27 de febrero

Shakira, cantante. (@shakira)

Conciertos en CDMX febrero 2026: La Maraka

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en La Maraka son estos:

Natalie Imbruglia: 4, 11, 13 y 14 de febrero

Yerin: 8 de febrero

Francisco Céspedes: 12 de febrero

Sixpence None the Richer: 19 de febrero

Lorenzo Antonio: 20 de febrero

Tatiana: 21 de febrero

Los Baby´s: 22 de febrero

Raúl Ornelas: 27 de febrero

Tatiana (@oficial.tatiana / Instagram )

Conciertos en CDMX febrero 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Monte Carlo: 1 de febrero

Axel Muñiz: 7 de febrero

Conciertos en CDMX febrero 2026: Pepsi Center WTC

The Cardigans: 6 de febrero

La Garfield: 13 de febrero

Midnight Generation: 14 de febrero

El Gran Silencio: 21 de febrero

The Cardigans en CDMX (Cardigans / Facebook)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Teatro Metropólitan

Bruses: 1 de febrero

Jesse Baez: 6 de febrero

Los Rumberos: 7 de febrero

The Hives: 11 de febrero

ZAZ: 18 de febrero

Meme del Real: 19 de febrero

Dani Martín: 27 de febrero

The Hives (The Hives)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Arena CDMX

La Única e Internacional Sonora Santanera: 6 febrero

Los Parras: 7 de febrero

Chuy Lizárraga y El Coyote: 13 de febrero

Los Acosta: 14 de febrero

Duelo: 21 de febrero

Los Acosta (Los Acosta)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Monumental Plaza de Toros México

Palomazo Norteño: 14 de febrero

Conciertos en CDMX febrero 2026: Auditorio BB

Kenny G: 3 de febrero

Patrick Watson: 7 de febrero

Kings of Convenience: 17 de febrero