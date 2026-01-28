Te damos la lista de conciertos en CDMX de febrero 2026. Acá todas las fechas, artistas y sedes que habrá.

La Ciudad de México contará con una amplia variedad de conciertos para febrero. El calendario completo es este:

  • Monte Carlo: 1 de febrero
  • Bruses: 1 de febrero
  • Manuel Carrasco: 3 de febrero
  • Kenny G: 3 de febrero
  • Porter: 5 de febrero
  • Jesse Baez: 6 de febrero
  • La Única e Internacional Sonora Santanera: 6 febrero
  • The Cardigans: 6 de febrero
  • Los Parras: 7 de febrero
  • Axel Muñiz: 7 de febrero
  • Los Rumberos: 7 de febrero
  • Patrick Watson: 7 de febrero
  • The Hives: 11 de febrero
  • Yuri: 11 de febrero
  • Kalimba: 12 de febrero
  • El Malilla: 13 de febrero
  • La Garfield: 13 de febrero
  • Chuy Lizárraga y El Coyote: 13 de febrero
  • Midnight Generation: 14 de febrero
  • My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero
  • Eladio Carrión: 14 de febrero
  • Jesse y Joy: 14 de febrero
  • Los Acosta: 14 de febrero
  • Palomazo Norteño: 14 de febrero
  • Edith Márquez: 15 de febrero
  • Kings of Convenience: 17 de febrero
  • ZAZ: 18 de febrero
  • Doja Cat: 18 de febrero
  • Meme del Real: 19 de febrero
  • Emmanuel & Mijares 20 de febrero
  • El Gran Silencio: 21 de febrero
  • Gloria Trevi: 21 de febrero
  • Big Time Rush: 21 de febrero
  • Duelo: 21 de febrero
  • Air Supply: 25 de febrero
  • Kali Uchis: 25 de febrero
  • Elefante: 26 de febrero
  • Shakira: 27 de febrero
  • Dani Martín: 27 de febrero
  • Un Corazón: 28 de febrero

Conciertos en CDMX febrero 2026: Auditorio Nacional

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Auditorio Nacional son estos:

  • Manuel Carrasco: 3 de febrero
  • Porter: 5 de febrero
  • Yuri: 11 de febrero
  • Kalimba: 12 de febrero
  • Jesse y Joy: 14 de febrero
  • Edith Márquez: 15 de febrero
  • Emmanuel & Mijares 20 de febrero
  • Gloria Trevi: 21 de febrero
  • Air Supply: 25 de febrero
  • Elefante: 26 de febrero
  • Un Corazón: 28 de febrero
Gloria Trevi
Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez son estos:

  • EDC 2026: 20, 21 y 22 de febrero
EDC México 2026
EDC México 2026 (@EDC_MEXICO / X )

Conciertos en CDMX febrero 2026: Palacio de los Deportes

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:

  • El Malilla: 13 de febrero
  • Eladio Carrión: 14 de febrero
  • Doja Cat: 18 de febrero
  • Big Time Rush: 21 de febrero
  • Kali Uchis: 25 de febrero
El Malilla
El Malilla (Instagram/@elmalilla_)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Estadio GNP Seguros

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:

  • My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero
  • Shakira: 27 de febrero
Shakira, cantante.
Shakira, cantante. (@shakira)

Conciertos en CDMX febrero 2026: La Maraka

Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en La Maraka son estos:

  • Natalie Imbruglia: 4, 11, 13 y 14 de febrero
  • Yerin: 8 de febrero
  • Francisco Céspedes: 12 de febrero
  • Sixpence None the Richer: 19 de febrero
  • Lorenzo Antonio: 20 de febrero
  • Tatiana: 21 de febrero
  • Los Baby´s: 22 de febrero
  • Raúl Ornelas: 27 de febrero
Tatiana
Tatiana (@oficial.tatiana / Instagram )

Conciertos en CDMX febrero 2026: Lunario del Auditorio Nacional

  • Monte Carlo: 1 de febrero
  • Axel Muñiz: 7 de febrero

Conciertos en CDMX febrero 2026: Pepsi Center WTC

  • The Cardigans: 6 de febrero
  • La Garfield: 13 de febrero
  • Midnight Generation: 14 de febrero
  • El Gran Silencio: 21 de febrero
The Cardigans
The Cardigans en CDMX (Cardigans / Facebook)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Teatro Metropólitan

  • Bruses: 1 de febrero
  • Jesse Baez: 6 de febrero
  • Los Rumberos: 7 de febrero
  • The Hives: 11 de febrero
  • ZAZ: 18 de febrero
  • Meme del Real: 19 de febrero
  • Dani Martín: 27 de febrero
The Hives en México 2024: ¿Ya hay fecha y precio de boletos para verlos en concierto?
The Hives (The Hives)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Arena CDMX

  • La Única e Internacional Sonora Santanera: 6 febrero
  • Los Parras: 7 de febrero
  • Chuy Lizárraga y El Coyote: 13 de febrero
  • Los Acosta: 14 de febrero
  • Duelo: 21 de febrero
¡Regresan Los Acosta! Anuncian concierto en la Arena CDMX: fecha y cómo conseguir boletos
Los Acosta (Los Acosta)

Conciertos en CDMX febrero 2026: Monumental Plaza de Toros México

  • Palomazo Norteño: 14 de febrero

Conciertos en CDMX febrero 2026: Auditorio BB

  • Kenny G: 3 de febrero
  • Patrick Watson: 7 de febrero
  • Kings of Convenience: 17 de febrero
Kings of Convenience
Kings of Convenience (@kingsofconvenience / Instagram)