Te damos la lista de conciertos en CDMX de febrero 2026. Acá todas las fechas, artistas y sedes que habrá.
La Ciudad de México contará con una amplia variedad de conciertos para febrero. El calendario completo es este:
Conciertos en CDMX febrero 2026: Auditorio Nacional
Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Auditorio Nacional son estos:
- Manuel Carrasco: 3 de febrero
- Porter: 5 de febrero
- Yuri: 11 de febrero
- Kalimba: 12 de febrero
- Jesse y Joy: 14 de febrero
- Edith Márquez: 15 de febrero
- Emmanuel & Mijares 20 de febrero
- Gloria Trevi: 21 de febrero
- Air Supply: 25 de febrero
- Elefante: 26 de febrero
- Un Corazón: 28 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez
Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez son estos:
- EDC 2026: 20, 21 y 22 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Palacio de los Deportes
Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Palacio de los Deportes son estos:
- El Malilla: 13 de febrero
- Eladio Carrión: 14 de febrero
- Doja Cat: 18 de febrero
- Big Time Rush: 21 de febrero
- Kali Uchis: 25 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Estadio GNP Seguros
Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en el Estadio GNP Seguros son estos:
- My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero
- Shakira: 27 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: La Maraka
Los conciertos en CDMX para febrero 2026 en La Maraka son estos:
- Natalie Imbruglia: 4, 11, 13 y 14 de febrero
- Yerin: 8 de febrero
- Francisco Céspedes: 12 de febrero
- Sixpence None the Richer: 19 de febrero
- Lorenzo Antonio: 20 de febrero
- Tatiana: 21 de febrero
- Los Baby´s: 22 de febrero
- Raúl Ornelas: 27 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Lunario del Auditorio Nacional
- Monte Carlo: 1 de febrero
- Axel Muñiz: 7 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Pepsi Center WTC
- The Cardigans: 6 de febrero
- La Garfield: 13 de febrero
- Midnight Generation: 14 de febrero
- El Gran Silencio: 21 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Teatro Metropólitan
- Bruses: 1 de febrero
- Jesse Baez: 6 de febrero
- Los Rumberos: 7 de febrero
- The Hives: 11 de febrero
- ZAZ: 18 de febrero
- Meme del Real: 19 de febrero
- Dani Martín: 27 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Arena CDMX
- La Única e Internacional Sonora Santanera: 6 febrero
- Los Parras: 7 de febrero
- Chuy Lizárraga y El Coyote: 13 de febrero
- Los Acosta: 14 de febrero
- Duelo: 21 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Monumental Plaza de Toros México
- Palomazo Norteño: 14 de febrero
Conciertos en CDMX febrero 2026: Auditorio BB
- Kenny G: 3 de febrero
- Patrick Watson: 7 de febrero
- Kings of Convenience: 17 de febrero