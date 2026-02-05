Este 5 de febrero se llevará a cabo el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia, que constituye el regreso de los nuevos exponentes del metal a México.

Es por eso que te dejaremos el horario y todos los detalles para que disfrutes al máximo de este concierto que dará Tribulation en Multiforo Alicia este 5 de febrero.

Setlist de Tribulation en Multiforo Alicia

En 2023, Tribulation llegó por primera vez a la CDMX en Supremo y ahora, regresan para presentarse en el Multiforo Alicia, con este probable setlist para deleitar a sus fans en su concierto:

Melancholia Hamartia Axis Mundi The Lament Hour of the Wolf Suspiria Rånda Ultra Silvam In Remembrance Leviathans Nightbound Funeral Pyre Strange Gateways Beckon The Motherhood of God Lacrimosa Senpolska The Unrelenting Choir The Lament Hungry Waters Saturn Coming Down Across the Universe

Tribulation tendrá un concierto en Multiforo Alicia este 5 de febrero (Especial )

Horarios del concierto de Tribulation en Multiforo Alicia

Este 5 de febrero se estará presentando el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia como parte de su gira por Latinoamérica.

La ubicación exacta del Multiforo Alicia para Tribulation es: C. Eligio Ancona 145, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Tribulation tendrá los siguientes horarios para su concierto de este 5 de febrero en CDMX:

Acceso: 7:00 pm

Inicio del Show: 8:00 pm

Duración aproximada: 3 horas aproximadamente

Término: 11:00 pm - 11:30 pm aproximadamente

Cabe recordar que inicialmente se anunció el concierto de Tribulation en el Circo Volador, pero terminó moviéndose oficialmente al Multiforo Alicia.

Concierto de Tribulation en Multiforo Alicia: telonero e invitados especiales

De acuerdo a lo que se sabe para el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia, es que tendrán dos teloneros; es decir dos bandas invitadas que estarán antes del acto principal:

Milbuitres Red Sands