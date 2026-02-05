Este 5 de febrero se llevará a cabo el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia, que constituye el regreso de los nuevos exponentes del metal a México.
Es por eso que te dejaremos el horario y todos los detalles para que disfrutes al máximo de este concierto que dará Tribulation en Multiforo Alicia este 5 de febrero.
Setlist de Tribulation en Multiforo Alicia
En 2023, Tribulation llegó por primera vez a la CDMX en Supremo y ahora, regresan para presentarse en el Multiforo Alicia, con este probable setlist para deleitar a sus fans en su concierto:
- Melancholia
- Hamartia
- Axis Mundi
- The Lament
- Hour of the Wolf
- Suspiria
- Rånda
- Ultra Silvam
- In Remembrance
- Leviathans
- Nightbound
- Funeral Pyre
- Strange Gateways Beckon
- The Motherhood of God
- Lacrimosa
- Senpolska
- The Unrelenting Choir
- The Lament
- Hungry Waters
- Saturn Coming Down
- Across the Universe
Horarios del concierto de Tribulation en Multiforo Alicia
Este 5 de febrero se estará presentando el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia como parte de su gira por Latinoamérica.
La ubicación exacta del Multiforo Alicia para Tribulation es: C. Eligio Ancona 145, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.
Tribulation tendrá los siguientes horarios para su concierto de este 5 de febrero en CDMX:
- Acceso: 7:00 pm
- Inicio del Show: 8:00 pm
- Duración aproximada: 3 horas aproximadamente
- Término: 11:00 pm - 11:30 pm aproximadamente
Cabe recordar que inicialmente se anunció el concierto de Tribulation en el Circo Volador, pero terminó moviéndose oficialmente al Multiforo Alicia.
Concierto de Tribulation en Multiforo Alicia: telonero e invitados especiales
De acuerdo a lo que se sabe para el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia, es que tendrán dos teloneros; es decir dos bandas invitadas que estarán antes del acto principal:
- Milbuitres
- Red Sands