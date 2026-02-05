Este 5 de febrero se llevará a cabo el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia, que constituye el regreso de los nuevos exponentes del metal a México.

Es por eso que te dejaremos el horario y todos los detalles para que disfrutes al máximo de este concierto que dará Tribulation en Multiforo Alicia este 5 de febrero.

Setlist de Tribulation en Multiforo Alicia

En 2023, Tribulation llegó por primera vez a la CDMX en Supremo y ahora, regresan para presentarse en el Multiforo Alicia, con este probable setlist para deleitar a sus fans en su concierto:

  1. Melancholia
  2. Hamartia
  3. Axis Mundi
  4. The Lament
  5. Hour of the Wolf
  6. Suspiria
  7. Rånda
  8. Ultra Silvam
  9. In Remembrance
  10. Leviathans
  11. Nightbound
  12. Funeral Pyre
  13. Strange Gateways Beckon
  14. The Motherhood of God
  15. Lacrimosa
  16. Senpolska
  17. The Unrelenting Choir
  18. The Lament
  19. Hungry Waters
  20. Saturn Coming Down
  21. Across the Universe
Tribulation tendrá un concierto en Multiforo Alicia este 5 de febrero
Horarios del concierto de Tribulation en Multiforo Alicia

Este 5 de febrero se estará presentando el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia como parte de su gira por Latinoamérica.

La ubicación exacta del Multiforo Alicia para Tribulation es: C. Eligio Ancona 145, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Tribulation tendrá los siguientes horarios para su concierto de este 5 de febrero en CDMX:

  • Acceso: 7:00 pm
  • Inicio del Show: 8:00 pm
  • Duración aproximada: 3 horas aproximadamente
  • Término: 11:00 pm - 11:30 pm aproximadamente

Cabe recordar que inicialmente se anunció el concierto de Tribulation en el Circo Volador, pero terminó moviéndose oficialmente al Multiforo Alicia.

Concierto de Tribulation en Multiforo Alicia: telonero e invitados especiales

De acuerdo a lo que se sabe para el concierto de Tribulation en Multiforo Alicia, es que tendrán dos teloneros; es decir dos bandas invitadas que estarán antes del acto principal:

  1. Milbuitres
  2. Red Sands
Tribulation tendrá un concierto en Multiforo Alicia este 5 de febrero
