Este jueves 5 de febrero, Porter tiene una cita en la CDMX con el concierto que han estado anunciando en el Auditorio Nacional.

Todos los detalles para el día del evento ya han sido compartidos por Ticketmaster y la agrupación.

¿A qué hora termina el concierto de Porter?

El concierto de Porter está programado para una duración estimada de dos horas, por lo que estos son los horarios de entrada y salida para el Auditorio Nacional:

Puertas: a las 6:30 p.m.

Inicio: a las 8:30 p.m.

Término: a las 10:30 p.m.

Concierto de Porter (Miguel Ángel González Rodríguez)

Hay buenas noticias para los fans de Porter, pues todavía hay boletos disponibles para su concierto en el Auditorio Nacional.

Por medio de sus redes sociales la banda ha confirmado la disponibilidad de entradas, por lo que no hay pretexto para perderse de la presentación.

Porter de gira por el lanzamiento de su sexto álbum de estudio

El reencuentro de Porter con sus fans en CDMX es gracias a su gira Rituales.

Este es el nombre que la banda le puso a su sexto álbum de estudio, el cual fue lanzado a principios de 2026.

Fiel a su estilo de fusión musical, Porter hace una crítica a las redes sociales y la crisis ambiental de la actualidad, así como a la vida moderna.

La gira Rutuales contempla, por lo menos, conciertos en 11 ciudades de todo México.