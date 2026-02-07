La banda de rock progresivo Kansas, se presenta hoy 7 de febrero en concierto en el Velódromo Olímpico, así que te compartimos algunos detalles que debes conocer para ir al show.
Desde el horario y telonero del concierto de Kansas en Velódromo Olímpico y el setlist que tiene preparado para hoy 7 de febrero:
- Apertura de puerta: 7:00 pm
- Horario de concierto: 9:00 pm
- Telonero: No confirmado
- Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente.
Posible setlist para el concierto de Kansas en Velódromo Olímpico
Hoy 7 de febrero es el concierto de Kansas en Velódromo Olímpico en la Ciudad de México (CDMX), mismo que se cree podrá tener aproximadamente 15 canciones dentro de su setlist, siendo estas las que probablemente habrá:
- Point of Know Return
- What’s on My Mind
- Play the Game Tonight
- Fight Fire With Fire
- Child of Innocence
- The Wall
- Song for America
- Dust in the Wind
- Can I Tell You
- Hold On
- Down the Road
- Portrait (He Knew)
- Miracles Out of Nowhere
- Encore:
- Carry On Wayward Son
La banda Kansas llega a la CDMX para celebrar sus 50 años de rock progresivo retomando su tour 2026 con sede en el Velódromo Olímpico. Siendo esta la única sede en México que la banda visitará.
Para el concierto de Kansas deberás llevar su boletos impreso o digital, mismo que será personal. Asimismo, el personal revisará tus pertenencias para darte acceso.