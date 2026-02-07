Hoy 7 de febrero llega el concierto de Kansas en el Velódromo Olímpico en la Ciudad de México (CDMX) por lo que horarios para que estés totalmente preparado.

Desde a qué hora termina y cuál es el horario del concierto de Kansas en Velódromo Olímpico para festejar 50 años de rock progresivo:

Apertura de puerta: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 pm aproximadamente

Telonero: Sin confirmar

Setlist de canciones: 15 canciones aproximadamente

Duración: 2 horas aproximadamente

Hora en la que termina: 11:00 pm aproximadamente

Kansas llega a Velódromo Olímpico con concierto único en México

La banda de rock progresivo, Kansas, brindará hoy 7 de febrero un concierto para festejar de 50 aniversario, siendo la sede en el Velódromo Olímpico la única que tendrá en México.

Banda Kansas. (@kansasband)

Como parte de la continuación de su gira, en 2026 Kansa visitará Norteamérica donde incluyó a la CDMX entre sus sedes que mayoritariamente serán en Estados Unidos.

Además de las canciones que componen su disco The Absence of Presence, se espera que Kansas también interprete sus mayores éxitos como Dust in the Wind y Carry On Wayward Son, entre ellos.