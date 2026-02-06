Si acudirás al concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan, te damos el setlist, horario y telonero para el 6 de febrero.
El artista Jesse Baez -de 38 años de edad- visita la CDMX para dar un show en vivo a todos sus seguidores como parte de su Pienso en Tour 2026.
Setlist para el concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan
El posible setlist del concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan el 6 de febrero, sería este:
- Apaga la Luz
- Hablas
- Mamá Lola
- Se fue la Luz
- Decile
- No Jalo
- Podemos Intentarlo
- Egoísmo
- Pienso en Vos
- Mientes
- Ya Ves
- Quiero Saber
- Me Quieres Mal
- Va y Viene
- Limo
- Desvelado
- Persona Favorita
- Malibú
- Monte Carlo
- Cuando Puedas
- Creo Que Me Estoy Enamorando
- Pantera
Horario del concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan
El horario del concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan para el viernes 6 febrero quedó así:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Nacido en Chicago y criado en Guatemala, Jesse Baez, es uno de los cantantes más reconocidos en el género R&B contemporáneo en español.
Por ello, su concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX ha generado expectativas entre su fans y registró un exitoso sold out.
Telonero para el concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan
No se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan el 6 de febrero.
Sin embargo, se espera que sea una noche especial, ya que Baez presentará sus mejores canciones.
Incluidos sus primeros éxitos, así como temas más recientes que ha producido.