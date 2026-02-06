El concierto de The Cardigans en el Pepsi Center de la CDMX tendrá lugar este viernes 6 de febrero.

La cita entre el grupo y sus fans es en punto de las 9:00 de la noche y ya todo está listo para uno de los primeros conciertos del año en la capital del país.

¿Cuánto dura el concierto de The Cardigans? Horarios para el Pepsi Center

Estamos a pocas horas de que dé inicio el concierto de The Cardigans en el Pepsi Center. Según Ticketmaster, estos son unos datos adicionales del recital:

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: a las 11:00 p.m.

Hasta el momento no ha sido anunciado un telonero para el concierto, por lo que, de no ser anunciado, es probable que The Cardigans salgan directamente a escena.

Fue en 2022 cuando de The Cardigans se presentó por última vez en la CDMX, año en el que agregaron una segunda fecha en León, Guanajuato.

En esta ocasión, el grupo repite el Pepsi Center WTC como recinto elegido para un concierto sin igual entre sus fans.

Y es que cabe recordar que la banda sueca cuenta con un público fiel en México, por lo que cada tanto regresan para reencontrarse con una parte importante de sus fans a nivel mundial.