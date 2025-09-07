Hoy domingo 7 de septiembre llega al Auditorio Nacional en concierto el tour de La Caravana del Amor.
Por lo que en el concierto de este 7 de septiembre de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional se presentarán en el escenario los artistas:
- Enrique Guzmán de 82 años de edad
- Carlos Cuevas de 61 años de edad
- Estela Núñez de 77 años de edad
- Manoella Torres de 71 años de edad
- Jorge Muñiz de 65 años de edad
- Rocío Banquells de 67 años de edad
- Los Panchos
Horario y hora en la que termina el concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional del 7 de septiembre
Prepárate para disfrutar del concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional del 7 de septiembre con el horario y hora en el que termina; estos son los detalles:
- Apertura de puertas: 3:00 de la tarde
- Hora: 5:00 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Entre 2 a 3 horas de música
- Hora en la termina: Alrededor de las 7:00 pm y 8:00 de la noche
La Caravana del Amor llega en concierto al Auditorio Nacional este 7 de septiembre
El Auditorio Nacional tendrá uno de sus conciertos más esperados con La Caravana del Amor este domingo 7 de septiembre.
Concierto en el que el romanticismo y hasta el desamor serán los temas que resonaron con los mejores éxitos de La Caravana del Amor.
Por lo que disfrutaras de interpretaciones icónicas de los artistas mexicanos que han dejado un legado y que hoy son parte de La Caravana del Amor.
Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.
Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional hoy domingo 7 de septiembre.