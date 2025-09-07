Hoy domingo 7 de septiembre llega al Auditorio Nacional en concierto el tour de La Caravana del Amor.

Por lo que en el concierto de este 7 de septiembre de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional se presentarán en el escenario los artistas:

Enrique Guzmán de 82 años de edad

Carlos Cuevas de 61 años de edad

Estela Núñez de 77 años de edad

Manoella Torres de 71 años de edad

Jorge Muñiz de 65 años de edad

Rocío Banquells de 67 años de edad

Los Panchos

Horario y hora en la que termina el concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional del 7 de septiembre

Prepárate para disfrutar del concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional del 7 de septiembre con el horario y hora en el que termina; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora: 5:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Entre 2 a 3 horas de música

Hora en la termina: Alrededor de las 7:00 pm y 8:00 de la noche

Concierto de La Caravana del Amor en Auditorio Nacional (OCESA)

La Caravana del Amor llega en concierto al Auditorio Nacional este 7 de septiembre

El Auditorio Nacional tendrá uno de sus conciertos más esperados con La Caravana del Amor este domingo 7 de septiembre.

Concierto en el que el r omanticismo y hasta el desamor serán los temas que resonaron con los mejores éxitos de La Caravana del Amor.

Por lo que disfrutaras de interpretaciones icónicas de los artistas mexicanos que han dejado un legado y que hoy son parte de La Caravana del Amor.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional hoy domingo 7 de septiembre.