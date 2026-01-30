En redes filtran ensayo de Kanye West horas antes de su concierto en la Plaza de Toros México.

Kanye West -de 48 años de edad- quiere que sus conciertos del 30 y 31 de enero sean memorables, por lo que está afinando cada detalle.

Así fue le ensayo de Kanye West horas antes de su concierto en la Plaza de Toros México

Vía redes sociales se difundió un video donde Kanye West realiza una prueba de sonido con su canción “Heartless” de fondo.

La grabación muestra al rapero estadounidense caminando muy concentrado alrededor del escenario de la Monumental Plaza de Toros México.

Con micrófono en mano, Kanye West lleva a cabo las pruebas para que su tema suene a la perfección ante los miles de fans que lo verán en sus dos fecha de conciertos.

Kanye West ensayando previo concierto en la Plaza de Toros México (Captura de video)

Después de 18 años y pese a las polémicas, Kanye West regresa a México.

Por lo que existen altas expectativas por los show en vivo de Ye Live de Kanye West, más porque de invitados estarán:

Peso Pluma, de 26 años de edad

Travis Scott, de 34 años de edad

Fuerza Regida

Horario del concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México

El concierto de Kanye West en Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero tendrá los siguientes horarios:

Apertura de puertas: 2 horas antes aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Para los fans que no alcanzaron boleto para ver a Kanye West, ViX Premium transmitirá en vivo el concierto a partir de las 8:00 de la noche (hora del centro de México).