Kanye West publica una disculpa tras los comentarios antisemitas que realizó previo al primer concierto que ofrecerá en México los próximos 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros.

En dicha carta publicada en The Wall Street Journal, Kanye West asegura que sufrió un episodio maniaco debido a su trastorno bipolar que duró cuatro meses durante 2025.

“Tener trastorno bipolar es un estado notable de enfermedad mental constante. Cuando entras en un episodio maníaco, te sientes enfermo. Cuando no estás en un episodio, eres completamente “normal”. Y es entonces cuando los estragos de la enfermedad golpean con más fuerza. Al tocar fondo hace unos meses, mi esposa me animó a buscar ayuda. ” Kanye West

Kanye West se disculpa por los comentarios antisemitas que realizó

De acuerdo a una carta publicada en Wall Street Journal, Kanye West también conocido como Ye, se disculpa por los comentarios antisemitas que hizo en meses pasados.

“Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y me comprometo a rendir cuentas, recibir tratamiento y un cambio significativo. Sin embargo, esto no justifica lo que hice... No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío... A la comunidad negra, que me sostuvo en todos los altibajos y en los momentos más oscuros. La comunidad negra es, sin duda, la base de quien soy. Lamento mucho haberte dejado. Nos amo. ” Kanye West

En dicha carta, Kanye West explica que vivió un episodio maníaco de cuatro meses en 2025 debido a su trastorno bipolar; de igual manera menciona que ha encontrado consuelo en foros de Reddit, por lo que se compromete a realizar cambios mediante medicación y terapia, sin excusar sus acciones.

No obstante, pese a la disculpa de Ye, las respuestas en redes sociales se han mantenido escépticas y sarcásticas, e incluso hay quien predice que habrá una recaída en donde volverá a dar declaraciones antisemitas.

“A principios de 2025, sufrí un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida. A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, hubo momentos en que ya no quería estar allí.” Kanye West

Usuarios dudan de la veracidad de la disculpa de Kanye West

Tras la publicación de la carta de Kanye West en The Wall Street Journal en donde se disculpa por sus comentarios antisemitas, hay quien cuestiona si es que en realidad fue escrita por él.

Esto especialmente por la mención que West hace sobre Reddit, pues hay quienes recuerdan los incidentes previos como los de 2022 que le costaron contratos millonarios ante sus comentarios.

Cabe recordar que desde hace varios años, Kanye West ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones controvertidas sobre judíos y supremacía blanca desde 2022.

“He encontrado consuelo en foros de Reddit de todos los sitios. Varias personas hablan de sufrir episodios maníacos o depresivos de naturaleza similar. Leí sus historias y me di cuenta de que no estaba sola. No soy la única que les arruina la vida una vez al año a pesar de tomar medicamentos a diario y que los supuestos mejores médicos del mundo me digan que no soy bipolar, sino que simplemente experimento “síntomas de autismo”. ” Kanye West

En la carta, West asegura que esta disculpa surge tras un período de aislamiento, en donde ha reflexionado sobre su trastorno bipolar que ha llegado a afectar su juicio al tener episodios impulsivos.

Finalmente, West coloca en la carta que está empezando una nueva vida con ayuda de medicamento, meditación, terapia y ejercicio y asegura no busca compasión, pero sí “aspiro a su perdón”.