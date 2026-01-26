Kanye West es una de las figuras más influyentes y polémicas de la industria musical global. En 2021 cambió legalmente su nombre a “Ye”, abreviatura de Kanye y término con significado bíblico relacionado con la palabra “tú”.

En 2026, el artista volvió a ser tendencia tras emitir una disculpa pública por sus comentarios nazis y antisemitas realizados entre 2022 y 2023. En su carta, Ye explicó que dichas conductas estuvieron relacionadas con episodios maníacos asociados a su diagnóstico de trastorno bipolar, lo que reabrió el debate sobre salud mental y responsabilidad pública en figuras del entretenimiento.

¿Quién es Kanye West?

Kanye West es un rapero, productor musical, diseñador y empresario estadounidense que inició su carrera como productor en Roc-A-Fella Records, antes de consolidarse como solista con álbumes que marcaron una era dentro del hip hop.

Debutó en 2004 con “The College Dropout”, un disco aclamado por la crítica gracias a su uso innovador de sampleos de soul acelerados y letras introspectivas. Posteriormente, con “Graduation”, mostró una transición hacia sonidos más pop y electrónicos, lo que terminó por consolidarlo a nivel comercial.

Su carrera también ha estado marcada por polémicas mediáticas, como el incidente de 2009 con Taylor Swift, cuando interrumpió su discurso en los MTV Video Music Awards, conflicto que años después derivó en disputas públicas y acciones legales.

A nivel personal, Kanye West formó parte de una de las familias más mediáticas de Hollywood al estar casado con Kim Kardashian, aunque tras su separación volvió al centro de la controversia por comentarios antisemitas, respaldo a teorías conspirativas y declaraciones ofensivas sobre temas sociales y políticos.

¿Qué edad tiene Kanye West?

Kanye West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, por lo que en 2026 tiene 48 años.

¿Quién es la esposa de Kanye West?

Kanye West estuvo casado con Kim Kardashian de 2014 a 2022, matrimonio del que nacieron cuatro hijos. En diciembre de 2022, contrajo matrimonio civil con la arquitecta y diseñadora Bianca Censori, en California, bajo una licencia de matrimonio confidencial.

¿Qué signo zodiacal es Kanye West?

Al haber nacido el 8 de junio, Kanye West es Géminis, signo asociado con una personalidad versátil, cambiante y comunicativa, rasgos que se reflejan en su constante reinvención artística y pública.

¿Kanye West tiene hijos?

Kanye West tiene cuatro hijos con Kim Kardashian; el mayor nació en 2013 y el menor en 2019.

¿Qué estudió Kanye West?

Kanye West estudió arte en la Chicago State University, aunque abandonó la carrera tras un año para dedicarse de lleno a la música. Su álbum debut, “The College Dropout”, hace referencia directa a esa decisión.

¿En qué ha trabajado Kanye West?

Kanye West inició su carrera como productor musical en Chicago durante los años 90, antes de consolidarse como rapero, solista y figura clave del hip hop. Además, ha desarrollado una faceta como empresario y diseñador de moda, especialmente con la marca Yeezy. Su discografía incluye: