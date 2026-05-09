Vadhir Derbez habla de su familia y de cómo tomaron la noticia de que tienen una denuncia por abuso; Eugenio Derbez se mostró “en shock” ante la situación.

A pesar de la gravedad de la denuncia en su contra, Vadhir Derbez decidió mantener a su familia al margen de sus posibles problemas legales, por lo que muchos se enteraron de los detalles en la prensa.

El actor dio una entrevista a Ventaneando y habló de cómo reaccionó su familia con la noticia.

Eugenio Derbez está en shock tras denuncia por abuso contra Vadhir Derbez

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por abuso sexual por parte de una modelo de 19 años que trabajó con él un video musical.

El actor defiende su inocencia y asegura que hay pruebas que acreditan que no abusó de la modelo.

Vadhir Derbez fue cuestionado sobre cómo había reaccionado su familia tras enterarse de la denuncia y expresó que todos están en shock.

“Mi familia está igual en shock que yo y esperando que esto se resuelva lo antes posible. No la he estado pasando nada bien. Me pone muy triste todo esto” Vadhir Derbez

Eugenio Derbez está impactado por la situación legal de su hijo, quien también ha pasado días de angustia ya que ha recibido amenazas.

Vadhir Derbez narra que la denuncia en su contra está relacionada con un caso de extorsión, pues le exigieron más de 5 millones de pesos para que la presunta víctima retirara la denuncia.

Los delincuentes le enviaron mensajes a Vadhir Derbez, donde le sugerían que le pidiera el dinero a Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez (Instagram/@ederbez)

La familia de Vadhir Derbez no estaban enterados de la denuncia

Vadhir Derbez contó a Ventaneando que está molesto por la situación que está viviendo y espera que las autoridades determinen su inocencia.

La familia de Vadhir Derbez no sabían detalles de su situación, pues el actor mencionó que lo estaban extorsionando, pero no mencionó la denuncia por abuso sexual.

José Eduardo Derbez contó a De Primera Mano que no estaba enterado de la situación jurídica de su hermano y que hablaría con él para mostrarle su apoyo.

Mientras tanto, Eugenio Derbez no ha mencionado nada sobre la situación que vide su hijo.