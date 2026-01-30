Kanye West -de 48 años de edad- tendrá dos conciertos en al CDMX y aprovechó su estancia para cenar en el Pujol, pero sus fans lo ven como una mala señal.

El jueves 29 de enero, Kanye West compartió una foto con el staff del restaurante Pujol, experta en cocina mexicana y minimalista.

Kanye West cenó en el Pujol y sus fans temen lo peor

Los seguidores de Kanye West celebraron que esté disfrutando de sus estancia en la CDMX, pero sus fans mexicanos mostraron sus temores.

Hay quienes creen que Kanye West corre el peligro de enfermarse por comer en el Pujol, como le ha ocurrido a otros cantantes extranjeros.

“¿Qué le pasó a Kanye West? Cenó en el Pujol”, fue una de las bromas que hicieron los fans de Kay West en redes sociales.

Kanye West comparte foto con el staff del restaurante Pujol (X/@yeunrlsd)

Algunos usuarios recordaron cuando Disclosure canceló su participación en el Corona Capital 2021, luego de que Guy Lawrence enfermera tras comer en el Pujol.

Los fans de Disclosure culparon al restaurant el Pujol del malestar de Guy Lawrence, pues había compartido historias donde comió mole en este restaurante.

No hay evidencia de que Guy Lawrence haya enfermado por culpa del Pujol, pero los fans de Kanye West esperan que no sea víctima de la “maldición de Moctezuma”.

La cual consiste en que los extranjeros enfermen tras comer comida mexicana.

Fans de Kanye West temen que se enferme tras comer en el Pujol (X/@_el_baaadillo)

Kanye Wets ha compartido todo su estancia en la CDMX

Desde el pasado 28 de enero, Kanye West ha compartido videos y fotos de su estancia en la CDMX; viajó con su esposa Bianca Censora.

Incluso, compartió una foto del hotel donde se hospedaría, en el Ritz Carlton, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente publicó videos y fotos de su sound check en la Plaza de Toros para sus conciertos el 30 y 31 de enero.