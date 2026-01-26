¿Kanye West con Peso Pluma? Te contamos cuáles serían los invitados que tendría el rapero en su concierto en México.

Después de 18 años, Kanye West regresa a nuestro país para dar dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros.

Peso Pluma y los invitados que tendría Kanye West en su concierto en México

Se filtraron los que podrían ser los artistas invitados al concierto en México de Kanye West. La lista está conformada por:

Peso Pluma, de 26 años de edad

Travis Scott, de 34 años de edad

Fuerza Regida

Peso Pluma, cantante. (@PesoPlumaDobleP)

Así lo reveló el periodista y Director de TVyNovelas, Gilberto Barrera- de 48 años de edad-.

El nombre de Peso Pluma en el concierto de Kanye West ha sonado como el invitado principal.

Recordemos que desde el 2025 que Peso Pluma y Kanye West- de 48 años de edad- realizaron una colaboración para el disco Bully del rapero estadounidense.

Incluso Peso Pluma ha compartido fotos en en sus redes sociales con Kanye West en el estudio de grabación.

Por ello no suena nada descabellado que, por la buena relación que hay entre los artistas, veamos a Peso Pluma en el escenario de la Monumental Plaza de Toros “La México”.

En el caso de Fuerza Regida y Travis Scott también suenan como buenas opciones para las expectativas que hay en el concierto de Kanye West.

Kanye West (AFP)

Horarios de los concierto de Kanye West en México

La gira Ye Live 2026 de Kanye West del 30 y 31 de enero tendrá estos horarios:

Apertura de puertas: 2 horas antes aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente