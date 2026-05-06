Claudia Sheinbaum sorprendió al anunciar que la banda surcoreana de k-pop BTS visitará Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo a las 17:00 horas.

“Hoy viene BTS a Palacio Nacional, viene en la tarde a las 5 de la tarde”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El encuentro ocurre previo a los conciertos en el Estadio GNP Seguros y podría incluir un saludo desde uno de los balcones, lo que emociona a los ARMYs mexicanos.

Sheinbaum destacó la admiración que los jóvenes sienten por BTS y dejó abierta la posibilidad de dialogar con sus productores sobre un eventual concierto en el Zócalo.

BTS llegará a Palacio Nacional hoy 6 de mayo

Previo a los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, la famosa agrupación del k-pop llegará a Palacio Nacional hoy 6 de mayo en punto de las 5 de la tarde, confirmó la presidenta Sheinbaum.

Asimismo, Sheinbaum reconoció la admiración que los fans en México tienen por BTS, pues aseguró que su música tiene algo “muy bonito que les gusta a los jóvenes del país.

“Tienen algo muy bonito, que es que lo que cantan, siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, de amor y eso les gusta a las y los jóvenes”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante la pregunta de reporteros sobre si BTS tendrá concierto en el Zócalo, Sheinbaum dijo “no sabemos… apenas vamos a platicar con ellos y sus productores”, dejando abierta la posibilidad que emociona a los fans desde ya.

BTS podría salir a saludar a los ARMYs en balcón desde Palacio Nacional

Ante la emoción que va representar la llegada de BTS a Palacio Nacional, la mandataria del país, Sheinbaum habló sobre la posibilidad de que la banda salude a sus fans durante su visita.

Por lo que Sheinbaum dijo que “si quieren saludarlos, pueden asomarse… en uno de los balcones de los salones pueden salir a saludar”.

Pues la presidenta Sheinbaum adelantó que de salir a saludar BTS a los fans no sería en el “balcón de la sala principal ese se guarda para asuntos patrióticos”, precisó.