Tómalo en cuenta, Kanye West estará en ViX. Estas son las fechas y horarios de su concierto en vivo.

El rapero Kanye West- de 48 años de edad- visitará la CDMX para dar dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros, y ViX lo transmitirá en streaming.

Fechas para ver en vivo el concierto de Kanye West en ViX

A través de sus redes sociales, ViX anunció que pasará el concierto en vivo el concierto de Kanye West.

La gira Ye Live de Kanye West podrá verse en estas fechas:

viernes 30 de enero 2026

sábado 31 de enero 2026

Kanye West (AFP)

El espectáculo estará disponible para usuarios que tengan una cuenta de ViX Premium.

Se trata de una excelente opción si eres fans de Kanye West y por alguna razón no pudiste asistir a la Monumental Plaza de Toros “La México”.

Recuerda que en 2026, la suscripción a ViX Premium tiene estos costos:

ViX Premium con Disney+ mensual: 199 pesos

ViX Premium mensual: 149 pesos

Estos son los horarios para el concierto de Kanye West en ViX

Los horarios para el concierto en vivo de Kanye West en ViX ya fueron confirmados.

La transmisión iniciará a las 8:00 de la noche (hora del centro de México).

Después de 18 años, el controversial Kanye West regresa México.

La vuelta de Kanye West está marcada por la polémica, ya que recientemente el rapero se disculpó por sus comentarios antisemitas en una carta publicada en The Wall Street Journal.