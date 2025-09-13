Te decimos a qué hora termina el concierto de Duki -de 29 años de edad- en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, es importante mencionar que el horario del 12 de septiembre del concierto de Duki en la Ciudad de México podría llegar a variar.

¿A qué hora termina el concierto de Duki en el Palacio de los Deportes?

Este viernes 12 de septiembre de 2025, Duki se presentará en concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Y de acuerdo con los horarios de Ticketmaster del evento musical de Duki serían:

Horario de inicio: 21:00 horas

Duración: 120 minutos aproximadamente

Horario de salida: 23:00 horas

Duki (Duki Facebook @Duki )

Sin embargo, es importante mencionar que los horarios del concierto podrían llegar a variar por cuestiones ajenas al rapero de origen argentino.

Por lo que, si vas a asistir al concierto de Duki, te recomendamos estar atento a las publicaciones y anuncios en cuentas oficiales de redes sociales.

En caso de no contar con un boleto de entrada, te recodamos que hay disponibilidad en el Palacio de los Deportes:

Sección D6: mil 195.50 pesos mexicanos

Sección D31: mil 195.50 pesos mexicanos

Duki (Duki Facebook @Duki )

Setlist del concierto de Duki en el Palacio de los Deportes

En el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Duki estará presentando el ‘AMERI World Tour’.

Por lo que tomando como referencia los conciertos anteriormente realizados como parte del AMERI World Tour de Duki, creemos que el setlist de canciones incluirá:

Leitmotiv

Brindis

Imperio

Buscarte lejos

Hardaway

Nueva era Play Video

Vida de rock

Cine

Barro

Un día más

Rockstar

Wake Up & Bake Up

Constelacion

Rockstar 2.0

Ameri

01 de enero

Goteo

Pintao

Antes de perderte

No me llores (Leby & Duki song)

Si te sentís sola

Givenchy

She Don’t Give a FO

Ticket

Hello Cotto

Hitboy

Malbec