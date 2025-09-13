Te decimos a qué hora termina el concierto de Duki -de 29 años de edad- en el Palacio de los Deportes.
¿A qué hora termina el concierto de Duki en el Palacio de los Deportes?
Este viernes 12 de septiembre de 2025, Duki se presentará en concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
Y de acuerdo con los horarios de Ticketmaster del evento musical de Duki serían:
- Horario de inicio: 21:00 horas
- Duración: 120 minutos aproximadamente
- Horario de salida: 23:00 horas
Sin embargo, es importante mencionar que los horarios del concierto podrían llegar a variar por cuestiones ajenas al rapero de origen argentino.
Por lo que, si vas a asistir al concierto de Duki, te recomendamos estar atento a las publicaciones y anuncios en cuentas oficiales de redes sociales.
En caso de no contar con un boleto de entrada, te recodamos que hay disponibilidad en el Palacio de los Deportes:
- Sección D6: mil 195.50 pesos mexicanos
- Sección D31: mil 195.50 pesos mexicanos
Setlist del concierto de Duki en el Palacio de los Deportes
En el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Duki estará presentando el ‘AMERI World Tour’.
Por lo que tomando como referencia los conciertos anteriormente realizados como parte del AMERI World Tour de Duki, creemos que el setlist de canciones incluirá:
- Leitmotiv
- Brindis
- Imperio
- Buscarte lejos
- Hardaway
- Nueva era Play Video
- Vida de rock
- Cine
- Barro
- Un día más
- Rockstar
- Wake Up & Bake Up
- Constelacion
- Rockstar 2.0
- Ameri
- 01 de enero
- Goteo
- Pintao
- Antes de perderte
- No me llores (Leby & Duki song)
- Si te sentís sola
- Givenchy
- She Don’t Give a FO
- Ticket
- Hello Cotto
- Hitboy
- Malbec
Este setlist del concierto de Duki en el Palacio de los Deportes no es oficial, por lo que tanto el orden como las canciones puede llgar a cambiar.