La banda coreana de rock alternativo, The Rose está de regreso en la Ciudad de México con concierto confirmado para su gira Rosetopia en la Arena CDMX.

Así que presten atención Black Rose, pues les tenemos los detalles de fecha y boletos para Rosetopia en concierto; a continuación lo que debes tener en cuenta:

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Sede: Arena CDMX

Horario: 8:00 de la noche

Telonero: Aún sin detalles

Venta de boletos: viernes 17 de abril 2026 arrancando a las 10:00 de la mañana

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Se espera que el concierto de The Rose en la Arena CDMX cuente con paquetes especiales VIP; por lo que te estaremos actualizando los detalles y el precio de boletos en cuanto se revelen.

The Rose en CDMX: fecha y boletos para Rosetopia en Arena CDMX (Supebol)

Rosetopia de The Rose llega a la Arena CDMX

La reciente gira de concierto Rosetopia de The Rose llega a la Arena CDMX para promocionar su nueva música que está a punto de ser lanzada.

Para los fans que deseen ir por sus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.