Durante un foro en la Cámara de Diputados sobre las adicciones y los centros de internamiento, El Bogueto será reconocido por su labor conectando con jóvenes.

El cantante cuyo nombre es Armando Toledo Rosas ha hecho gran alianza con Aaron Silva, el líder comunitario y fundador del centro de internamiento ‘Hacienda Nueva Vida’.

El Bogueto será reconocido por Diputados de CDMX por su conexión con jóvenes

A través del foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México” que se realizará en la Cámara de Diputados para hablar sobre la falta de estos, el cantante El Bogueto será reconocido por su conexión con los jóvenes.

El evento se realizará el 15 de abril a las 11:30 am en San Lázaro, donde no solo realizará el foro, sino que El Bogueto y más personalidades entre empresarios, deportistas e influencers, serán reconocidos por su conexión con los jóvenes llevándolos lejos de las adicciones.

A El Bogueto se le reconoce la transmisión de mensajes de superación a través de su música del género reguetón mexa, con letras que alientan a jóvenes “a confiar en su talento y construir un futuro mejor”.

El Bogueto será reconocido por Diputados por su conexión con jóvenes. (Instagram/aaronsilvaboxing)

En el evento será partícipe Aaron Silva, líder comunitario, fundador de ‘Hacienda Nueva Vida’ y promotor de Silva Boxing. Así como también la diputada María Rosete de la alcaldía Cuauhtémoc por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De forma constante, El Bogueto ha colaborado con Silva en sus centros de internamiento, como cuando grabó con el cantante cubano Almighty, que se encuentra recluido en la clínica.

Asimismo, el cantante ha compartido que tiene el proyecto de hacer estudios musicales en centros de internamiento para inspirar a los jóvenes a salir de sus adicciones.

Diputados reconocen conexión con los jóvenes en estas personalidades

Además del reconocimiento a El Bogueto, los Diputados también reconocerán a distintas personalidades en el mismo evento, tales como: