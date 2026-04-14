Durante la conferencia matutina de este 14 de abril, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ana Febe Rojas, egresada de la carrera de Pedagogía de FES Acatlán asesinada presuntamente por su esposo.

A lo que Claudia Sheinbaum respondió, que el caso de Ana Febe Rojas de 28 años de edad, debe investigarse como feminicidio tal y como lo dicta la ley:

La Ley General, por cierto, lo que dice es que una muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada de origen como feminicidio. Si durante la investigación se determina que no fue feminicidio, sino que fue un homicidio por otras razones o un suicidio, después se cambia la carpeta, pero de origen tiene que ser investigado por feminicidio." Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide que se investigue como feminicidio el caso de Ana Febe Rojas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el caso de Ana Febe Rojas sea investigado como feminicidio, al recordar lo que establece la Ley General en la materia durante su conferencia mañanera de hoy 14 de abril.

Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo este protocolo de Ley desde el inicio, sin excepción.

Pues si durante la investigación se determina que no fue feminicidio, sino que fue un homicidio por otras razones o un suicidio, después se cambia la carpeta “pero de origen, tiene que ser investigado por feminicidio”, aclaró Sheinbaum.

Sheinbaum pide intervención en el Estado de México

Claudia Sheinbaum precisó que el caso ocurrió en el Estado de México, por lo que su gobierno solicitará la intervención de la fiscalía estatal.

“En este caso fue en el Estado de México y vamos a solicitar al Fiscal del Estado de México que pueda investigar como feminicidio” Claudia Sheinbaum

La presidenta insistió en que se debe cumplir con el marco legal vigente y garantizar que las investigaciones se realicen con perspectiva de género desde el primer momento.

Cabe mencionar que, tal y como aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum, en México, cuando hay antecedentes de violencia de pareja o razones de género, el estándar es investigar como feminicidio desde el inicio.

Por eso, la exigencia en este caso tiene que ver con:

Evitar omisiones institucionales

No minimizar la violencia previa

Asegurar sanción adecuada si se confirma el delito

El pronunciamiento ocurre en medio de cuestionamientos sobre cómo fue clasificado inicialmente el caso de Ana Febe Rojas, lo que ha generado exigencias para que se investigue como feminicidio.

La postura de Sheinbaum refuerza la presión para que las autoridades locales revisen la carpeta de investigación y actúen conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El gobierno federal busca que el caso de Ana Febe Rojas se investigue bajo los estándares más estrictos, ante la posibilidad de que se trate de un feminicidio cometido presuntamente por su esposo, Cristian “N”.