El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó implementar medidas cautelares contra el spot de Morena que denunció Ricardo Salinas Pliego.

Esta es la segunda vez que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE niega las medidas cautelares para retirar el spot donde aparece la imagen del empresario al considerar que no existe un uso indebido.

INE niega a Salinas Pliego medidas cautelares contra spot de Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió, con 2 votos a favor y uno en contra, negar las medidas cautelares solicitadas por Ricardo Salinas Pliego contra un spot de Morena.

El empresario busca que dicho spot sea retirado y señaló el uso indebido de su imagen; sin embargo, esta solicitud fue rechazada luego de que el INE considerara que no existe calumnia.

Ricardo Salinas Pliego impugnó el primer rechazo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien ordenó resolver el supuesto uso indebido de la imagen de Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con el consejero Arturo Castillo, en el spot no hace ninguna referencia a sus actividades empresariales o a sus aspiraciones políticas, por lo que no es necesario ordenar que el spot sea eliminado.

¿Qué dice el spot que Ricardo Salinas Pliego quiere eliminar?

El spot denunciado por Ricardo Salinas Pliego fue compartido por Luisa Alcalde, líder nacional de Morena con el título “y tú, ¿de qué lado estás?”, el pasado 4 de marzo.

En él se puede ver una foto de Enrique Peña Nieto y gobernadores del PRI, así como a Ricardo Salinas Pliego; sin embargo, en ningún momento se menciona su nombre o el de alguien más.

El mensaje en el video señala que hay quienes ven en México “un botín” y otros que reconocen que “la dignidad no se vende”.

“Hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar, pero hay otro México, uno mucho más grande. El México que no cabe en el egoísmo, que se reconoce en la calle y en la mesa, en la mano que ayuda y en la voz que defiende. El México que sabe que la dignidad no se vende, que hacer patria es apoyar a los que menos tiene” Luisa Alcalde